Messina, la Marina Militare scende in campo per la solidarietà: giornata di donazione del sangue

Martedì 27 ottobre, il personale militare e civile della Base Navale di Messina parteciperà a una nuova giornata dedicata alla donazione del sangue, promossa dalla Marina Militare in collaborazione con l’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) di Messina. L’iniziativa si svolgerà presso il Piazzale Comando di MARISUPLOG Messina, con il supporto di mezzi e personale sanitario specializzato dell’AVIS, e vedrà l’adesione volontaria del personale della Base Navale. L’obiettivo è promuovere la cultura della donazione e contribuire al fabbisogno di sangue delle strutture ospedaliere del territorio, offrendo un sostegno concreto ai pazienti e alla comunità locale. L’iniziativa conferma il legame tra la Marina Militare e la comunità locale, testimoniando i valori di solidarietà e spirito di servizio che contraddistinguono il personale della Forza Armata.