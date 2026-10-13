Messina, la facoltà Veterinaria compie 100 anni: un secolo di eccellenza tra ricerca, formazione e innovazione

L’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Veterinarie ha ospitato la cerimonia celebrativa del Centenario dell’istituzione della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Messina. Dopo i saluti istituzionali del Prorettore al Diritto allo Studio, prof. Antonino Germanà, del Direttore di Dipartimento di Scienze veterinarie, prof. Francesco Abbate, del Sindaco Federico Basile, del Direttore del DASOE (Assessorato Salute Regione Sicilia), Pietro Sghembi, del Presidente della Federazione regionale degli Ordini dei Medici veterinari di Sicilia dott. Nicola Barbera, e del Presidente della Conferenza dei Direttori di Dipartimento di Medicina veterinaria, Alessandro Zotti.

Sono intervenuti la dott.ssa Ilaria Capua (da remoto), Senior Fellow of Global Health – Johns Hopkins University, Membro della European Academy of Sciences; la prof.ssa Adriana Ferlazzo, già Ordinaria dell’Università di Messina; il prof. Antonio Pugliese, già Ordinario dell’Università di Messina; il prof. Michele Panzera Ordinario dell’Università di Messina. Erano presenti, inoltre, i Prorettori Paola Dugo, Candida Milone e Carlo Vermiglio, i Direttori di Dipartimento UniMe, docenti dell’Ateneo; ospiti della giornata anche i Direttori dei Dipartimenti di Veterinaria delle università italiane.

“Questa giornata segna un passaggio importante per tutta la nostra Università oltre che per l’ex Facoltà di Medicina Veterinaria”

“Questa giornata – ha commentato il prof. Germanà – segna un passaggio importante per tutta la nostra Università oltre che per l’ex Facoltà di Medicina Veterinaria. È un onore per me poter porgere i saluti a nome del Rettore e da docente di questo Dipartimento ed è ancora più bello poterlo fare di fronte a tanti colleghi e a tanti miei ex professori. Oggi più che mai rivendico con orgoglio il senso di appartenenza a questa comunità accademica e a questo Dipartimento, che negli anni è cambiato, si è evoluto per accogliere nuove sfide e stare al passo coi tempi della ricerca, della formazione, della Terza Missione. La vecchia Facoltà si è trasferita in questo edificio nel 2001, portando con sè quel senso di appartenenza che l’ha sempre contraddistinto. In una struttura recentemente rinnovata, nel segno della modernità e della sostenibilità, continuiamo a veicolare ai nostri studenti i valori che ci hanno sempre guidato”.

“In questi anni abbiamo raggiunto notevolissimi risultati- ha sottolineato il prof. Francesco Abbate- tra questi, l’accreditamento europeo del corso a livello delle più prestigiose sedi internazionali, inoltre, siamo stati i primi in Italia a rilasciare il titolo di laurea abilitante alla professione di Veterinario. Mi fa piacere anche ricordare che tanti studenti classificatisi ai primi posti della graduatoria nazionale abbiano scelto Messina per la loro formazione. Questi traguardi per noi – ha concluso il Direttore- non sono solo un punto di arrivo ma rappresentano un volano verso il futuro per nuove sfide della Medicina veterinaria e in particolare del “One Health”.

Il Centenario costituisce una ricorrenza di straordinario significato, che offre l’opportunità di onorare un secolo di eccellenza nella didattica e nella ricerca scientifica, nonché di impegno al servizio del territorio e della salute pubblica: un percorso attraverso il quale la Facoltà ha saputo affermare e consolidare nel tempo il proprio rilevante ruolo accademico e scientifico nel panorama nazionale e internazionale. Questo importante anniversario ha rappresentato, al contempo, un momento di riflessione sulle nuove sfide della professione medico-veterinaria e della ricerca scientifica, con particolare riferimento alla tutela della salute animale e della salute pubblica, secondo una prospettiva “One Health”.