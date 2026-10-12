Messina, la Facoltà di Medicina Veterinaria compie 100 anni: cerimonia con Ilaria Capua

In occasione del Centenario dell’istituzione della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Messina, martedì 13 ottobre alle ore 9 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Veterinarie , si terrà la cerimonia celebrativa. Dopo i saluti istituzionali, interverranno la dott.ssa Ilaria Capua, Senior Fellow of Global Health – Johns Hopkins University, Membro della European Academy of Sciences; la prof.ssa Adriana Ferlazzo, già Ordinaria dell’Università di Messina; il prof. Antonio Pugliese, già Ordinario dell’Università di Messina; il prof. Michele Panzera Ordinario dell’Università di Messina.

Il Centenario costituisce una ricorrenza di straordinario significato

Il Centenario costituisce una ricorrenza di straordinario significato, che offre l’opportunità di onorare un secolo di eccellenza nella didattica e nella ricerca scientifica, nonché di impegno al servizio del territorio e della salute pubblica: un percorso attraverso il quale la Facoltà ha saputo affermare e consolidare nel tempo il proprio rilevante ruolo accademico e scientifico nel panorama nazionale e internazionale.

Questo importante anniversario rappresenta, al contempo, un momento di riflessione sulle nuove sfide della professione medico-veterinaria e della ricerca scientifica, con particolare riferimento alla tutela della salute animale e della salute pubblica, secondo una prospettiva “One Health”.