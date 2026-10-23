Messina, “La Dimora dell’Attore” presenta la nuova stagione teatrale e inaugura un nuovo spazio culturale

Messina si prepara ad accogliere un nuovo progetto dedicato al teatro e alla cultura. Lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 11:00, presso la sede de La Dimora dell’Attore, all’interno dell’ABAM di via Macello Vecchio 1, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova Stagione Teatrale 2026-2027. L’appuntamento, aperto ai giornalisti, agli operatori dell’informazione e alla cittadinanza, sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente un nuovo spazio teatrale, pensato per ospitare attività di creazione artistica, formazione e ricerca.

Un nuovo spazio teatrale per la città di Messina

La presentazione della stagione 2026-2027 segnerà l’avvio di un nuovo percorso culturale che punta a rafforzare la presenza del teatro nella vita cittadina. Il nuovo spazio, situato all’interno dell’ABAM, nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per lo spettacolo dal vivo a Messina, favorendo il dialogo tra artisti, pubblico e territorio. Non soltanto un luogo destinato alle rappresentazioni teatrali, dunque, ma anche uno spazio dedicato alla sperimentazione, alla formazione e alla ricerca, nel quale promuovere nuove occasioni di incontro e partecipazione culturale.

Giovanni Maria Currò e Gigi Spedale presentano il nuovo progetto

A promuovere l’iniziativa sono La Dimora dell’Attore, guidata dal presidente e direttore artistico Giovanni Maria Currò, e la Rete Latitudini, presieduta da Gigi Spedale. La collaborazione tra le due realtà punta a dare vita a un percorso capace di contribuire alla crescita della scena teatrale messinese, valorizzando il ruolo dello spettacolo dal vivo come strumento di espressione artistica e di aggregazione sociale. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire al teatro la sua funzione di luogo d’incontro, partecipazione e condivisione, rafforzando il rapporto tra le attività culturali e la comunità cittadina.