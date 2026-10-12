Messina, Kevin Vadalà esordisce con il romanzo “Spirito forte carne debole”: il 16 ottobre la presentazione

Un esordio letterario che parte dal cuore di Messina, ambientato proprio nella città della Madonnina, ma che muovendo dalla specifica condizione di salute del protagonista finisce per parlare alle fragilità e alle incertezze che, in forme diverse, segnano la vita di una generazione intera. Sarà presentato venerdì 16 ottobre, alle ore 18:00, presso i locali della Gilda dei Narratori di Messina, il romanzo “Spirito forte carne debole”, opera prima del giovane autore messinese Kevin Vadalà, pubblicata da Di Nicolò Edizioni.

Laureato in filosofia e appassionato di letteratura, musica jazz e arte della miscelazione, Vadalà ha tradotto in pagine stampate un’idea maturata per anni. Nata nella sua mente nel 2021, l’opera ha preso forma e sostanza nell’arco di poco più di un anno di scrittura, dando vita a un lavoro maturo e profondo.

Tra cenni autobiografici e fragilità umane: la trama

Il romanzo intreccia spunti autobiografici, passioni giovanili, interrogativi ed esistenze al limite, affrontando dinamiche universali che appartengono a chiunque si sia mai sentito diviso tra desideri e limiti fisici o emotivi.

Al centro della narrazione c’è Matteo, un giovane rider costretto a muoversi in equilibrio precario sulla sella della propria bicicletta, sospeso tra una consegna e l’altra e costretto a fare i conti con gli assalti improvvisi delle crisi epilettiche. Alla ricerca di un senso e di risposte di fronte alla sofferenza della vita, il protagonista intraprende un percorso fatto di dialoghi intimi, bicchieri consumati al banco di un bar e pagine scorse su vecchi libri ingialliti.

Lungo il suo cammino sfilano personaggi differenti, figure che lasciano un segno più o meno profondo, capaci di accendere riflessioni e far affiorare sentimenti autentici.

Il riscatto di uno “squalificato” dalla vita

Quella di Matteo non è la storia di una resa. Tutt’altro: è il racconto di chi, pur trovandosi addosso l’etichetta di “squalificato” che l’esistenza sembra avergli cucito addosso, rifiuta di rassegnarsi. È la parabola di un ragazzo, di un uomo, che trova dentro di sé la forza di trascinarsi fino al traguardo: un traguardo profondamente umano, imperfetto, fragile ma drammaticamente reale.

L’appuntamento per lettori e appassionati è fissato per venerdì 16 ottobre alle ore 18:00 alla Gilda dei Narratori di Messina per un momento di confronto con l’autore e per scoprire da vicino uno dei nuovi volti del panorama letterario emergente dello Stretto.