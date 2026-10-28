Messina, invasione di topi a Camaro San Luigi: roditori anche nelle case, Cacciotto denuncia il grave degrado

Emergenza igienico-sanitaria a Camaro San Luigi, a Messina, dove i residenti di via Edoardo Morabito e via Biagio Calarco denunciano una preoccupante invasione di topi, con roditori che dalle strade arrivano a introdursi anche nelle abitazioni private. Una situazione di forte disagio che ha spinto Alessandro Cacciotto, consigliere della Terza Circoscrizione, a chiedere interventi immediati agli enti competenti. Cacciotto ha inviato una segnalazione urgente ai vertici del Comune di Messina, al Sub Commissario al Risanamento, agli assessori competenti e a Messina Servizi Bene Comune, sollecitando provvedimenti per affrontare le criticità igienico-sanitarie segnalate dai cittadini.

Topi nelle strade e nelle abitazioni di Camaro San Luigi

Le zone maggiormente interessate sono via Edoardo Morabito e via Biagio Calarco, entrambe comprese nell’ambito di risanamento di Camaro San Luigi. Secondo quanto denunciato dal consigliere, la presenza dei roditori ha raggiunto livelli tali da rendere particolarmente difficile la quotidianità delle famiglie residenti. I topi, infatti, non si limiterebbero a circolare lungo le strade del quartiere, ma entrerebbero anche all’interno delle abitazioni, determinando una situazione di forte preoccupazione per i possibili rischi sanitari.

Casette abbandonate e rifiuti: cresce il degrado nel quartiere

Ad aggravare la situazione contribuisce la presenza di diverse casette abbandonate, con tetti divelti e accumuli di spazzatura. Strutture che, secondo la segnalazione, rappresentano luoghi favorevoli alla proliferazione dei roditori e contribuiscono al degrado dell’area. Il problema riguarda dunque non soltanto la presenza dei topi, ma anche le condizioni di abbandono di alcuni immobili situati in una zona già interessata dagli interventi di risanamento urbano. Per questo motivo, Cacciotto ritiene necessario un intervento coordinato tra gli enti e i dipartimenti competenti, affinché vengano affrontate le diverse cause della situazione denunciata.

Cacciotto: “Gli abitanti sono stremati, servono bonifiche immediate”

Il consigliere della Terza Circoscrizione chiede che siano avviate con urgenza le operazioni necessarie per ripristinare condizioni adeguate di igiene e sicurezza nel quartiere. “Gli abitanti sono stremati e non possono più attendere”, dichiara Alessandro Cacciotto. “Ho richiesto un intervento urgente e indifferibile a ciascun ente e dipartimento preposto, affinché ognuno, per la parte di propria competenza, attivi immediatamente le bonifiche e gli interventi necessari per restituire decoro e sicurezza igienica al quartiere”, conclude.