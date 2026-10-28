Messina, incidente tra un’auto e un autobus ATM a Tono: donna ferita e trasportata in ospedale

Incidente stradale a Messina, lungo la SS133, nella zona di Tono, nei pressi di contrada Mezzana. Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile e un autobus dell’ATM si sono scontrati, provocando il ferimento della donna che si trovava alla guida della vettura. A seguito dell’impatto, la conducente dell’auto ha riportato ferite che, secondo le prime informazioni, non sembrerebbero gravi. La donna è stata soccorsa e trasportata in ambulanza in ospedale, dove è stata accompagnata per gli accertamenti del caso.

Incidente a Tono, rilievi della Polizia Municipale

Sul luogo dello scontro sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause della collisione tra l’automobile e il mezzo del trasporto pubblico.