Messina, incidente stradale in via Palermo: scontro tra due auto, un ferito trasportato in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 24 ottobre, a Messina, dove due automobili si sono scontrate lungo via Palermo, all’altezza di Vicolo Giardinaggio. Il bilancio è di una persona ferita, per la quale si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Secondo le prime informazioni, i due veicoli sono entrati in collisione per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto uno degli occupanti ha riportato ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari.

Messina, ferito trasportato al Policlinico dopo lo scontro

Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza, che ha provveduto a soccorrere la persona ferita e a trasportarla al Policlinico di Messina per gli accertamenti medici necessari. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni del ferito né sull’entità delle lesioni riportate nello scontro.

Polizia Municipale sul posto: accertamenti sulla dinamica

In via Palermo è intervenuta anche la Polizia Municipale di Messina, impegnata negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Resta infatti da chiarire cosa abbia provocato la collisione tra le due vetture. Saranno gli approfondimenti degli agenti a consentire di stabilire le circostanze in cui si è verificato lo scontro. L’incidente avvenuto all’altezza di Vicolo Giardinaggio si è dunque concluso con il trasferimento di uno degli occupanti al Policlinico, mentre proseguono le verifiche della Polizia Municipale sulle cause dell’accaduto.