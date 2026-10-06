Messina: incidente a Gioistra, scontro tra un’auto e un furgoncino | FOTO

Momenti di paura a Messina, nella zona di Ritiro, nell’area di Giostra, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un furgoncino. Lo scontro è avvenuto nei pressi del Parco della Fenice, in un tratto particolarmente frequentato della zona. Le cause dell’impatto sono ancora in corso di accertamento e al momento non sono emersi ulteriori dettagli sulla dinamica.

Tanta paura ma nessun ferito grave

La notizia più rassicurante riguarda proprio le condizioni delle persone coinvolte. Nonostante l’impatto tra i due mezzi, non si registrano feriti gravi. L’episodio ha comunque suscitato forte preoccupazione, soprattutto per la dinamica e per la zona in cui è avvenuto.