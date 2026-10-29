Messina, incendiata una pensilina smart dell’ATM a Giostra: danneggiato anche il defibrillatore

Un grave episodio di vandalismo si è verificato la scorsa notte a Messina, dove è stata incendiata una pensilina smart dell’ATM situata sul Viale Giostra, nei pressi del mercato Sant’Orsola. Le fiamme hanno provocato danni alla struttura, interessando anche il vano destinato a custodire il defibrillatore, uno dei dispositivi salvavita installati nelle fermate intelligenti del trasporto pubblico cittadino. A scoprire quanto accaduto sono stati, alle prime luci dell’alba, gli operatori della manutenzione dell’Azienda Trasporti Messina, che hanno immediatamente informato la direzione aziendale. Dai primi riscontri è emerso che il fuoco ha seriamente danneggiato lo sportello di protezione del defibrillatore, raggiungendo parzialmente anche il dispositivo. Fortunatamente, secondo quanto comunicato dall’azienda, la funzionalità dell’apparecchio non è stata compromessa.

Messina, danneggiata una delle 45 pensiline smart dotate di defibrillatore

La struttura presa di mira fa parte delle 45 pensiline smart distribuite sul territorio comunale, tutte dotate di defibrillatore per consentire un intervento tempestivo in caso di emergenza cardiaca. Il danneggiamento rappresenta quindi un episodio particolarmente grave, perché interessa un’infrastruttura pubblica destinata non soltanto al servizio di trasporto, ma anche alla sicurezza dei cittadini. Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha espresso una ferma condanna del gesto. “Siamo di fronte ad un atto di vandalismo gravissimo e intollerabile. Danneggiare un bene comune equivale a colpire l’intera comunità. Non possiamo accettare gesti così meschini, cha fanno male alla collettività e offuscano il senso comune del vivere civile”, afferma il primo cittadino.

ATM annuncia una denuncia: “Non ci piegheremo di fronte a questi atti”

L’Azienda Trasporti Messina ha annunciato che presenterà una regolare denuncia alle Forze dell’Ordine, affinché vengano individuati il responsabile o gli eventuali responsabili dell’incendio. La vicenda ha suscitato amarezza tra i vertici aziendali, anche per la natura del bene pubblico danneggiato. “È stato davvero un brutto risveglio, perché episodi del genere ci amareggiano profondamente. ATM procederà con regolare denuncia alle Forze dell’Ordine per individuare il responsabile o i responsabili. Non ci piegheremo di fronte a questi atti di vandalismo, che non colpiscono solo ATM ma l’intera città”, dichiara il presidente dell’Azienda Trasporti, Chiara Sterranino.