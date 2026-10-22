Messina in lutto per Orazio Vinci, morto improvvisamente a 35 anni a Reggio Emilia

Dolore tra Messina e Reggio Emilia per l’improvvisa morte di Orazio Vinci, morto lo scorso 20 ottobre all’età di soli 35 anni. Originario di Messina, il giovane lascia la mamma Licia, le sorelle, la compagna Roberta, il figlio Edoardo e tutti i familiari e gli amici che in queste ore si stanno stringendo attorno ai suoi cari. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla famiglia da parte di amici e conoscenti, che ricordano Orazio con affetto e stima.

Gli amici lanciano una raccolta fondi per la famiglia di Orazio

In questo momento di grande dolore, alcuni amici hanno deciso di promuovere una raccolta fondi a sostegno della famiglia di Orazio Vinci. Una conoscente ha condiviso il collegamento alla raccolta fondi sulla pagina Facebook di Orazio, accompagnandolo con un messaggio rivolto a tutti coloro che desiderano offrire un aiuto concreto. “In ricordo del nostro caro amico, chiunque volesse fare un piccolo gesto di solidarietà per aiutare la sua famiglia in questo momento di immenso dolore può contribuire, anche con poco. Ogni aiuto è prezioso. Grazie di cuore a tutti”, si legge nel messaggio.