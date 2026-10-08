Messina, il sindaco Basile incontra il nuovo comandante del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza: focus sulla sicurezza dello Stretto

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha ricevuto stamani a Palazzo Zanca, in visita di cortesia, il nuovo comandante del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Messina, tenente colonnello Paolo Zottola, che ha assunto l’incarico lo scorso 8 settembre, subentrando al colonnello Rosario Vicedomini. L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e ha rappresentato un momento di reciproca conoscenza e di confronto sul ruolo del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza e sulla sua presenza operativa nel territorio messinese e nell’area dello Stretto. Nel corso del colloquio, il sindaco Basile ha sottolineato l’importanza della presenza della Guardia di Finanza sul territorio, evidenziando il valore del presidio assicurato dal Gruppo Aeronavale in una realtà come quella messinese, fortemente caratterizzata dalla dimensione marittima e dalla particolare centralità dello Stretto.

“La presenza del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza rappresenta un riferimento importante per la nostra comunità e per la sicurezza del territorio – ha dichiarato il sindaco Federico Basile –. A nome dell’Amministrazione comunale rivolgo al tenente colonnello Zottola i migliori auguri per il nuovo incarico, con l’auspicio che possa proseguire e consolidare il rapporto di collaborazione e di confronto istituzionale che lega il Comune di Messina alla Guardia di Finanza e ai suoi uomini e alle sue donne impegnati quotidianamente al servizio della comunità”.

Il tenente colonnello Paolo Zottola ha maturato una significativa esperienza nella componente aeronavale della Guardia di Finanza

Il tenente colonnello Paolo Zottola, originario di Formia, nel Lazio, ha maturato una significativa esperienza nella componente aeronavale della Guardia di Finanza, ricoprendo nel corso della carriera diversi incarichi di comando in reparti della componente aeronavale regionale e di proiezione, oltre ad aver svolto attività di staff presso la centrale operativa del Comando Generale della Guardia di Finanza. Dal 2023 ha ricoperto l’incarico di comandante del Reparto Aeronavale Lombardia.

Nel corso della visita è stata condivisa l’importanza di mantenere costante il dialogo e la collaborazione istituzionale, nel rispetto delle rispettive competenze, a sostegno delle esigenze di sicurezza, tutela del territorio e presidio dell’area dello Stretto. Il Gruppo Aeronavale di Messina rappresenta una componente di particolare rilievo della Guardia di Finanza e, attraverso le proprie professionalità e capacità operative, assicura la presenza e il controllo del Corpo nell’ambito marittimo, contribuendo alle attività istituzionali e operando in coordinamento con le altre articolazioni della Guardia di Finanza e con le autorità competenti. Al termine dell’incontro, in segno di reciproca stima e collaborazione, il sindaco Federico Basile e il tenente colonnello Paolo Zottola hanno proceduto allo scambio dei crest, quale gesto simbolico di saluto e di buon auspicio per il nuovo incarico.