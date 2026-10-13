Messina, il presidente Bonfiglio dalla parte degli agricoltori: “servono regole più giuste e maggiori tutele per le nostre produzioni”

Maggiore tutela per gli agricoltori, regole più trasparenti sull’origine dei prodotti agroalimentari e una revisione delle disposizioni europee in materia di dazi doganali. Sono questi i temi al centro dell’intervento di Antonino Bonfiglio, presidente della VI Commissione consiliare del Comune di Messina, che ha espresso il proprio sostegno alle istanze del settore agricolo, sottolineando la necessità di trasformare le richieste degli operatori in iniziative concrete presso le istituzioni competenti. Bonfiglio, che è anche imprenditore agricolo, ha evidenziato le difficoltà affrontate quotidianamente dalle aziende del comparto, alle prese con l’aumento dei costi e con le problematiche legate alla gestione delle attività produttive.

“Come Consigliere Comunale del Comune di Messina, esprimo la mia vicinanza agli agricoltori che ogni giorno affrontano costi crescenti e difficoltà sempre maggiori per andare avanti e da imprenditore agricolo, conosco direttamente i sacrifici, i rischi e le difficoltà di chi vive del lavoro della terra. Per questo considero fondamentale dare voce alle loro istanze e trasformarle in iniziative concrete”, ha dichiarato.

La proposta di Coldiretti in VI Commissione: più trasparenza sull’origine dei prodotti

Nel corso dei lavori della VI Commissione consiliare del Comune di Messina è stata affrontata la proposta avanzata da Coldiretti per una revisione delle regole europee riguardanti l’origine dei prodotti agroalimentari e i dazi doganali. L’obiettivo dell’iniziativa è chiedere maggiore trasparenza e rafforzare le garanzie per le imprese agricole, tutelando le produzioni e il lavoro delle aziende del territorio. “Nella VI Commissione abbiamo affrontato la proposta di Coldiretti per rivedere le regole europee sull’origine dei prodotti agroalimentari e dei dazi doganali, chiedendo maggiore trasparenza e più tutela per chi produce. È necessario salvaguardare l’identità delle nostre produzioni ed il lavoro delle nostre aziende”, ha spiegato Bonfiglio. La questione riguarda quindi la necessità, evidenziata dalla proposta di Coldiretti, di intervenire sulle disposizioni europee per garantire una maggiore tutela del comparto agricolo e valorizzare l’identità delle produzioni locali.

Le richieste alle istituzioni nazionali ed europee

Il presidente della VI Commissione ha sottolineato che l’impegno non dovrà limitarsi al confronto in sede comunale, ma proseguire attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni agricole e delle istituzioni nazionali ed europee. L’intenzione è quella di portare le richieste degli agricoltori nelle sedi competenti, affinché possano essere valutate e tradotte in interventi a sostegno del settore. “Il nostro impegno è portare queste richieste nelle sedi istituzionali competenti, coinvolgendo le organizzazioni agricole e sollecitando l’attenzione delle istituzioni nazionali ed europee. Ringrazio il nostro Federico Basile per il sostegno alla proposta ed il Dir. Provinciale di Coldiretti Messina Carmelo Tarantino per avermi coinvolto nell’iniziativa”, ha aggiunto.

Bonfiglio: “l’agricoltura è lavoro, economia e identità del territorio”

Nelle parole del presidente della VI Commissione emerge anche il valore che il settore agricolo riveste per l’economia e per l’identità del territorio messinese. Bonfiglio richiama la necessità di riconoscere l’impegno quotidiano di chi lavora la terra, assicurando attenzione istituzionale alle difficoltà delle imprese e alle richieste di maggiore tutela. “Perché l’agricoltura è lavoro, economia e identità del nostro territorio e chi coltiva la terra merita rispetto, regole giuste ed istituzioni in grado di ascoltare e agire”, ha ribadito. L’intervento si conclude con un richiamo all’impegno nei confronti delle comunità locali: “lavoriamo per il territorio, sempre”.