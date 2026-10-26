Messina, il Mercato Zaera cambia volto: via libera in Commissione al progetto della facciata verde

Il Mercato Zaera di Messina potrebbe cambiare volto grazie alla realizzazione di una facciata verde, un intervento pensato per valorizzare l’edificio comunale attraverso soluzioni architettoniche innovative e sostenibili. La I Commissione consiliare Opere Pubbliche, presieduta dal consigliere comunale Calogero Brancatelli, ha approvato oggi a maggioranza un atto di indirizzo che individua la struttura mercatale come immobile da candidare prioritariamente al bando europeo Horizon NEB 2026/03, nell’ambito dei principi del New European Bauhaus. La proposta punta a completare e migliorare la facciata dell’edificio attraverso un sistema verde capace di coniugare qualità estetica, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica. L’approvazione dell’atto rappresenta il primo passaggio istituzionale di un percorso che dovrà ora essere accompagnato dalle necessarie verifiche tecniche e amministrative, prima dell’eventuale presentazione della candidatura.

Mercato Zaera, approvata in Commissione la proposta per la facciata verde

L’iniziativa nasce dalla volontà di intervenire sulle caratteristiche architettoniche e funzionali del Mercato Zaera, valorizzando una struttura che rappresenta un punto di riferimento per le attività commerciali e alimentari della città. La I Commissione ha approvato a maggioranza l’atto di indirizzo che impegna l’Amministrazione comunale e gli uffici competenti ad avviare le verifiche tecnico-amministrative necessarie per valutare la candidatura al bando Horizon NEB 2026/03. Il progetto dovrà essere sviluppato tenendo conto delle caratteristiche dell’immobile e della necessità di garantire la compatibilità degli interventi con le attività mercatali che si svolgono al suo interno.

Particolare attenzione sarà riservata all’individuazione di soluzioni tecnologiche innovative e caratterizzate da ridotte esigenze di manutenzione, così da contenere i futuri costi di gestione a carico del Comune di Messina. La realizzazione della facciata verde non è quindi ancora stata finanziata né definitivamente approvata: l’atto adottato dalla Commissione consente di avviare il percorso finalizzato alla possibile candidatura del Mercato Zaera.

Il confronto in Commissione con l’assessore Cannata e gli esperti di bioarchitettura

Alla seduta della I Commissione consiliare Opere Pubbliche hanno partecipato diversi rappresentanti istituzionali e figure tecniche coinvolte nel confronto sulle prospettive dell’intervento. Presenti l’assessore alle Politiche ambientali e Transizione ecologica, al Decoro e Arredo urbano e alle Politiche agroalimentari, Liana Cannata, la presidente dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, architetta Anna Carulli, il funzionario del Dipartimento Politiche europee Dino Alessi e il presidente della IV Circoscrizione Renato Coletta. Il confronto ha riguardato la possibilità di sviluppare una proposta progettuale che unisca il miglioramento estetico della struttura alla sostenibilità economica e ambientale dell’intervento. La partecipazione della Commissione fin dalla fase iniziale viene indicata dall’Amministrazione come un elemento importante per costruire un percorso condiviso e mantenere il Consiglio comunale coinvolto anche nelle successive fasi di sviluppo.

Cannata: “il Mercato Zaera è un bene della comunità messinese”

L’assessora Liana Cannata ha espresso soddisfazione per l’approvazione dell’atto di indirizzo, sottolineando il valore del coinvolgimento del Consiglio comunale nella definizione del progetto. “Ringrazio la Commissione per aver sostenuto un atto che guarda oltre il singolo intervento – ha dichiarato l’assessore Cannata –. Coinvolgere il Consiglio comunale fin dalla fase iniziale significa condividere gli obiettivi, garantire un percorso istituzionale solido e valutare sin da subito la sostenibilità economica del progetto. Il Mercato Zaera è un bene della comunità messinese e la sua rigenerazione deve essere affrontata attraverso il confronto e il contributo dei rappresentanti della città”.

L’assessore ha quindi evidenziato l’importanza di costruire una proposta che possa proseguire nel tempo, indipendentemente dai futuri cambiamenti degli equilibri politici e amministrativi. “Il Consiglio rappresenta l’intera città, maggioranza e opposizione – ha aggiunto Cannata –. Un progetto condiviso in sede consiliare può consolidarsi nel tempo, al di là dei cambiamenti politici, e rafforzare la candidatura anche sul piano istituzionale, dimostrando la presenza di un impegno condiviso e duraturo”.

Come potrebbe cambiare il Mercato Zaera con una facciata verde

L’intervento ipotizzato per il Mercato Zaera prevede la realizzazione di una facciata verde, una soluzione architettonica che integra elementi vegetali all’involucro esterno degli edifici. Secondo gli obiettivi indicati nella proposta, questa soluzione potrebbe contribuire al miglioramento del decoro urbano, alla mitigazione delle temperature e alla qualità dell’aria nell’area interessata. La progettazione dovrà comunque individuare le caratteristiche tecniche più appropriate per l’edificio, considerando anche le necessità di manutenzione, la gestione delle componenti vegetali e la sostenibilità economica nel tempo. Uno degli aspetti centrali dell’iniziativa riguarda infatti la possibilità di adottare tecnologie che richiedano interventi manutentivi contenuti, evitando di introdurre costi di gestione eccessivi per l’Amministrazione comunale.