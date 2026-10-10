Messina, il Liceo “E. Ainis” presenta l’evento conclusivo del progetto Erasmus+ KA220 “Our beauty-full world: European wonders”

Si terrà martedì 13 ottobre 2026, con inizio alle ore 9:00 presso l’auditorium del Palacultura di Messina, l’evento di disseminazione finale del progetto biennale Erasmus+ KA220 “Our beauty-full world: European wonders” (Codice progetto: 2024-1-ES01-KA220-SCH 000246728). L’iniziativa, presentata dalla giornalista Rachele Gerace e rivolta agli alunni del triennio di tutti gli indirizzi di studio del Liceo “E. Ainis”, rappresenta il momento conclusivo di un intenso percorso di cooperazione transnazionale diretto alla scoperta, valorizzazione e condivisione del patrimonio culturale europeo.

L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni scolastiche, comunali ed accademiche, sottolineando la forza della rete territoriale ed europea nel supporto ai percorsi formativi dei giovani.

Interverranno:

Alessandra Minniti, Dirigente Scolastico del Liceo “E. Ainis” di Messina

Leon Zingales, Dirigente dell’Ambito Territoriale di Messina

Stello Vadalà, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Messina

Iris Forami, Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Messina

Fabio Rossi, Referente Erasmus DICAM – Università degli Studi di Messina

Giuseppina Liotta, Referente Erasmus del Liceo “E. Ainis” di Messina

Aldona Homa, Referente progetti Erasmus per la Polonia (Liceum Ogolnoksztalcace im. ks. Piotra Skargi in Sedziszow Malopolski)

Tamara Micale, Dirigente dell’I.T.I. “E. Torricelli – G. Tomasi di Lampedusa” di S. Agata di Militello (ME)

Giusy De Luca, Dirigente dell’I.C. “Pascoli – Crispi” di Messina

Konstantina Oikonomou, Associazione Crescendo / Incubatore Messina

Il cuore del convegno sarà dedicato alla voce degli studenti del Liceo “E. Ainis”, che condivideranno riflessioni ed esperienze maturate nel corso delle mobilità internazionali. Attraverso le loro testimonianze, i ragazzi guideranno il pubblico in un ideale “viaggio nell’identità culturale” di Portogallo, Grecia, Polonia e Spagna, restituendo il valore dell’integrazione e del dialogo interculturale promosso dal programma

Erasmus+.