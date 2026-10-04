Messina, il Festival degli Aquiloni conquista Capo Peloro. Basile “una festa internazionale che unisce lo Stretto”

A Messina il cielo dello Stretto torna a riempirsi di colori, forme e movimento con l’ottava edizione del Festival degli Aquiloni, manifestazione che negli anni è riuscita a trasformarsi da semplice evento in una vera e propria tradizione per il territorio di Capo Peloro. A sottolinearne il valore è il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha affidato a un messaggio pubblico il suo apprezzamento per una manifestazione capace di coinvolgere famiglie, bambini, appassionati e visitatori, facendo leva su uno degli elementi più identitari dello Stretto: il vento. L’evento, promosso dalla Pro Loco Capo Peloro, arriva alla sua ottava edizione consolidando un legame sempre più forte con il territorio. Per Basile, il Festival rappresenta ormai un appuntamento capace di coniugare dimensione internazionale, partecipazione popolare, spettacolo e senso di comunità.

Basile: “una festa internazionale, una passione che conquista grandi e piccini”

Il sindaco di Messina sintetizza così il significato dell’iniziativa: “una festa internazionale, una passione che conquista grandi e piccini. L’ottava edizione del Festival degli Aquiloni è uno spettacolo che ogni anno torna a far volare emozioni, colori e sorrisi. Grazie alla Pro Loco Capo Peloro e a chi ha avuto un’idea visionaria, trasformandola in una tradizione che oggi è casa, comunità e soprattutto Stretto. Perché qui, dove terra e mare si incontrano, anche il vento ha una storia da raccontare”. Parole che mettono insieme diversi elementi: la capacità di attrarre pubblico di ogni età, la continuità nel tempo dell’iniziativa e soprattutto la sua trasformazione in un evento ormai profondamente legato all’identità della zona nord di Messina.

Festival degli Aquiloni a Messina, Capo Peloro diventa teatro naturale

Il valore del Festival degli Aquiloni è strettamente legato anche alla cornice in cui si svolge. Capo Peloro, con il suo paesaggio sospeso tra mare, laghi costieri, spiaggia e correnti dello Stretto, offre un contesto naturale particolarmente adatto a una manifestazione che ha proprio nel vento il suo elemento principale. Il richiamo del sindaco al punto “dove terra e mare si incontrano” punta proprio a questo: il Festival non è soltanto un evento collocato a Messina, ma un’iniziativa costruita su caratteristiche ambientali e geografiche che rendono questo tratto di costa immediatamente riconoscibile. Il vento che attraversa lo Stretto di Messina diventa così parte integrante dello spettacolo, quasi un protagonista insieme agli aquiloni.

Un appuntamento capace di coinvolgere adulti e bambini

Uno degli aspetti sottolineati da Basile è la capacità della manifestazione di rivolgersi contemporaneamente a grandi e piccoli. Gli aquiloni hanno una forza evocativa semplice ma universale: richiamano gioco, libertà, movimento, leggerezza e immaginazione. È probabilmente anche per questo che il Festival ha saputo negli anni ampliare la propria capacità attrattiva e diventare un appuntamento atteso. Il sindaco parla di “emozioni, colori e sorrisi”, sintetizzando la dimensione visiva e familiare dell’evento, che punta su un linguaggio immediato e accessibile.