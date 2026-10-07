Messina, il caso Acr arriva in Commissione Sport: convocati Basile, assessori e società

Il confronto tra Acr Messina e l’amministrazione comunale approda ufficialmente in Commissione Sport. Dopo il botta e risposta che nelle ultime ore ha coinvolto la società giallorossa e il sindaco Federico Basile, il caso entra adesso in una sede istituzionale con l’obiettivo di chiarire le rispettive posizioni e affrontare i nodi legati soprattutto alle strutture sportive e alla programmazione degli impianti cittadini. La quinta commissione consiliare, presieduta da Silvia Bosurgi e competente anche in materia di sport, diventa così il luogo naturale per un confronto diretto tra Comune e società. A chiedere formalmente la convocazione è stato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone, che ha proposto di ascoltare il sindaco Basile, gli assessori competenti e il presidente dell’Acr Messina Justin Davis, o un suo delegato. La richiesta è stata accolta sia dai consiglieri di maggioranza sia da quelli di opposizione e la seduta è stata fissata per mercoledì 14 ottobre.

Carbone: “ho richiesto formalmente di convocare Basile, assessori e Acr Messina”

Dario Carbone ha spiegato così la propria iniziativa: “in Commissione Consiliare Sport ho richiesto formalmente di convocare a stretto giro il Sindaco Federico Basile, l’Assessore all’impiantistica sportiva Massimo Finocchiaro, l’Assessore allo Sport Stellario Vadalà e il Presidente del Messina Justin Davis o un suo delegato. La richiesta è stata accolta con favore sia dai Consiglieri di maggioranza che dai Consiglieri di opposizione, ritenendo l’argomento di stringente attualità. La Commissione sarà convocata per il prossimo mercoledì 14 ottobre. Sono contento che – a prescindere dalle opinioni ed appartenenze politiche – tutti i consiglieri componenti della commissione consiliare sport abbiano ritenuto opportuno organizzare un confronto, che sarà certamente costruttivo, tra l’Amministrazione e la società Acr Messina. L’ACR Messina è la prima squadra di calcio cittadina e merita attenzione, confronto e risposte concrete sulle strutture e sulla programmazione degli impianti”.

Maggioranza e opposizione d’accordo sulla convocazione

Un elemento politicamente significativo è rappresentato dall’adesione trasversale alla richiesta. La proposta di Carbone è stata infatti accolta con favore sia dai consiglieri di maggioranza sia da quelli di opposizione. Il dato assume rilievo perché dimostra come la questione Acr Messina venga considerata un tema che supera le appartenenze politiche. La società rappresenta infatti la prima squadra calcistica della città e il rapporto con il Comune sulle strutture sportive viene percepito come un tema di interesse generale. Carbone ha sottolineato proprio questo aspetto, esprimendo soddisfazione per il fatto che tutti i componenti della Commissione abbiano ritenuto opportuno promuovere il confronto.

Il nodo degli impianti sportivi

Al centro della seduta ci sarà inevitabilmente il tema degli impianti sportivi. È proprio su questo fronte che il consigliere di Fratelli d’Italia chiede chiarimenti e una programmazione più definita. La questione delle strutture non riguarda soltanto l’utilizzo degli impianti nell’immediato, ma anche il rapporto tra società e amministrazione nel medio periodo. Per una squadra come l’Acr Messina, la disponibilità di strutture adeguate rappresenta infatti un elemento essenziale per programmare attività, allenamenti e organizzazione societaria. Ed è proprio su questi aspetti che la Commissione sarà chiamata a entrare nel merito.