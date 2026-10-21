Messina, il 23 ottobre l’inaugurazione del Laboratorio di Microbiologia all’interno della U.O.S.D. Patologia Clinica

Venerdì 23 ottobre alle ore 10:30 l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” inaugurerà i nuovi locali del Laboratorio di Microbiologia all’interno della U.O.S.D. Patologia Clinica guidata dalla Dott.ssa Daniela Belletti. Un intervento che potenzia in modo significativo l’offerta diagnostica della struttura e si inserisce in un più ampio percorso di modernizzazione volto ad ampliare l’offerta degli esami disponibili, rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze cliniche e contribuire a una gestione ottimale dei percorsi assistenziali.

Tra le principali novità, un primo fondamentale risultato è la riattivazione e la profonda modernizzazione del settore di Microbiologia, dopo circa 8 anni di interruzione dell’attività. Non ci si limita infatti al ripristino del servizio, ma lo si dota delle tecnologie più avanzate della cosiddetta “fast microbiology”. Grazie a sistemi basati sulla spettrometria di massa, come il MALDI-TOF, sarà possibile identificare i microrganismi responsabili delle infezioni in pochi minuti, a cui si affiancano innovative piattaforme di biologia molecolare ad approccio sindromico, capaci di rilevare rapidamente patogeni e meccanismi di resistenza direttamente da campioni critici quali emocolture, campioni respiratori, liquido cefalorachidiano, liquidi osteoarticolari e campioni gastrointestinali.

Un’attività strategica per la diagnosi tempestiva, il supporto immediato alle terapie mirate e un’arma formidabile nel contrasto all’antimicrobico-resistenza. Accanto alla Microbiologia, il laboratorio compie un salto di qualità decisivo grazie all’introduzione di nuove piattaforme ad alta tecnologia dedicate al settore dell’autoimmunità e dell’infettivologia speciale, che permettono di innalzare ulteriormente il livello della risposta diagnostica.

Un secondo, straordinario risultato riguarda l’avvio di una diagnostica specialistica nell’ambito della malattia di Alzheimer attraverso il dosaggio di biomarcatori chiave nella diagnosi precoce. Un’opportunità che rappresenta un significativo passo avanti sul piano scientifico e assistenziale, contribuendo allo sviluppo di una medicina sempre più orientata alla diagnosi precoce e alla personalizzazione dei percorsi di cura.

“Non inauguriamo soltanto nuovi locali, ma restituiamo ai cittadini un servizio di fondamentale importanza, rafforzando l’offerta diagnostica della nostra struttura sanitaria e introducendo straordinarie opportunità di innovazione tecnologica e di sviluppo professionale – dichiara il Direttore Generale Maurizio Lanza -. Si tratta di un traguardo significativo, che rappresenta un investimento concreto nel miglioramento della qualità dell’assistenza e conferma il nostro impegno nel rendere i servizi sanitari sempre più efficienti, qualificati e vicini ai bisogni dei pazienti. Dietro a tutto questo c’è il lavoro quotidiano e prezioso di un’équipe di professionisti che, con competenza, responsabilità e dedizione, garantisce il funzionamento di un servizio essenziale – prosegue Lanza.

A tutti loro va il mio più sincero riconoscimento: è grazie alle persone che gli investimenti tecnologici si trasformano in benefici concreti per la comunità. Il nostro obiettivo è chiaro: continuare a offrire prestazioni di diagnostica sempre più qualificate dotando l’ospedale Piemonte, anche in ragione della sua centralità, di una maggiore offerta di esami (es. Celiachia, Autoimmunità, Virus respiratori, Epatite B e C) a beneficio dei cittadini, rafforzandone la posizione strategica“.