Messina, Hub ATM a Torre Faro. Capurro e Scurria chiedono gli atti: “vogliamo vederci chiaro”

Si accendono i riflettori sulla realizzazione del nuovo Hub ATM di via Circuito, a Torre Faro, a Messina. I consiglieri comunali Capurro e Scurria hanno annunciato che lunedì chiederanno formalmente di acquisire tutta la documentazione relativa all’intervento, con l’obiettivo di approfondire le modalità con cui è stata individuata l’area e le condizioni economiche e amministrative dell’operazione. “La questione merita un approfondimento. Vogliamo vederci chiaro”, dichiarano i due consiglieri, intenzionati a esaminare gli atti nell’ambito della propria attività di controllo sull’operato amministrativo.

Hub ATM a Torre Faro, attenzione ai costi e all’affitto del terreno

Al centro dell’iniziativa di Capurro e Scurria ci sono in particolare le condizioni del contratto di affitto del terreno, i costi complessivi dell’intervento e l’iter amministrativo che ha portato alla scelta dell’area di via Circuito per la realizzazione della nuova infrastruttura. I due consiglieri vogliono quindi approfondire la documentazione relativa al progetto per ricostruire le procedure seguite e valutare gli aspetti economici e amministrativi dell’operazione. La richiesta di accesso agli atti, annunciata per lunedì 12 ottobre, rappresenta dunque il primo passo dell’iniziativa dei due esponenti del Consiglio comunale, che intendono fare chiarezza sulla realizzazione del nuovo Hub ATM di Torre Faro attraverso l’esame della documentazione ufficiale.