Messina, grave incidente sulla Panoramica dello Stretto: giovane in scooter ricoverato in prognosi riservata

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo la Strada Panoramica dello Stretto a Messina, dove uno scooter e un’automobile si sono scontrati violentemente. L’impatto è avvenuto intorno alle ore 2 e ha coinvolto appunto uno scooter e un mezzo a due ruote, alla cui guida si trovava un giovane che ha riportato gravi ferite. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, impegnate nelle operazioni di soccorso, nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto.

Giovane trasferito dal Papardo al Policlinico: è in prognosi riservata

Ad avere la peggio nello scontro è stato il giovane alla guida dello scooter, le cui condizioni sono apparse particolarmente critiche fin dai primi momenti successivi all’incidente. Dopo le prime operazioni di soccorso, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papardo di Messina per ricevere le cure necessarie. La gravità delle lesioni riportate ha tuttavia reso necessario un successivo trasferimento al Policlinico di Messina, disposto dai medici in considerazione del quadro clinico. Il giovane si trova attualmente ricoverato e la sua prognosi resta riservata.

Incidente sulla Panoramica dello Stretto, indagini sulla dinamica

Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno provocato il violento impatto tra l’automobile e lo scooter. Gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Messina stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. L’attività investigativa dovrà consentire di stabilire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Al momento, infatti, la dinamica dello scontro non è stata ancora accertata.