Messina, grande mobilitazione solidale per il Ghana: 25 associazioni unite per aiutare le popolazioni più fragili

Si terrà venerdì 30 ottobre, alle ore 10, nella Sala Ovale “A. Caponnetto” di Palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa umanitaria “AiutiAMO il GHANA”, promossa da Cittadinanzattiva, Assemblea Territoriale An.Tu.Do. Giostra/Messina, con il patrocinio del Comune di Messina. All’incontro sarà presente l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore. Interverranno Giuseppe Previti, coordinatore dell’Assemblea Territoriale di Cittadinanzattiva An.Tu.Do. Giostra/Messina, Antonio Bevilacqua, mediatore interculturale da anni impegnato direttamente in Ghana, e i rappresentanti delle associazioni aderenti. A moderare la conferenza sarà l’avv. Silvana Paratore, legale esperta di politiche sociali.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di solidarietà internazionale promosso negli anni da Cittadinanzattiva

L’iniziativa si inserisce nel percorso di solidarietà internazionale promosso negli anni da Cittadinanzattiva, che in precedenti occasioni ha rivolto la propria attenzione a Paesi come Madagascar, Burundi e Uganda, attraverso la raccolta e la donazione di occhiali da vista e da sole, telefoni cellulari, computer portatili e altri strumenti utili a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni beneficiarie. Per questa edizione, l’attenzione si concentra sul Ghana, Paese dell’Africa occidentale in cui, nonostante i progressi economici, permangono significative disuguaglianze sociali e condizioni di povertà e vulnerabilità, soprattutto nelle aree rurali e tra le fasce più fragili della popolazione. Particolare rilievo assumono le difficoltà di accesso ai servizi essenziali, le condizioni dell’infanzia e le conseguenze della malnutrizione, criticità che rendono importante il sostegno alle comunità locali.

Sono venticinque gli organismi coinvolti nella rete solidale, tra associazioni di volontariato, realtà ecclesiali, organizzazioni civiche e istituzioni, accomunati dalla volontà di tradurre la sensibilizzazione in azioni concrete di sostegno. Un contributo specifico sarà assicurato da Nuova Ottica, che provvederà gratuitamente alla graduazione degli occhiali da vista raccolti, e dalla ditta MD Service, impegnata nella preparazione dei dispositivi elettronici destinati alla donazione.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrate le finalità dell’iniziativa, le modalità di raccolta e le forme di collaborazione previste. Sarà inoltre un’occasione di confronto sul valore della solidarietà internazionale, intesa come responsabilità condivisa e strumento per promuovere la giustizia sociale e contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità più vulnerabili.