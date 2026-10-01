Messina, gli alunni dell’Istituto Sant’Annibale protagonisti al gala “Donarte 2026”

Domenica 4 ottobre (ore 21), nel cortile del Rettorato dell’Università di Messina, il coro e gli alunni dell’Istituto Scolastico paritario Padre Annibale Maria Di Francia – Spirito Santo saranno tra i protagonisti del gran gala “Donarte 2026”. “Siamo felici di partecipare ad un evento in cui l’arte esalta la bellezza e la preziosità della vita, ringraziamo la professoressa Anna Teresa Mazzeo per l’affettuosa attenzione dedicata all’Istituto Sant’Annibale. La donazione degli organi è l’inno alla vita che nasce da un dramma, nel quale la morte non ha e non deve avere l’ultima parola. L’argomento affrontato in classe fin dalla più tenera età con la delicatezza e la leggerezza che è quotidiano patrimonio delle maestre aiuterà ad avere e formare una consapevole coscienza”, rimarca la nota.