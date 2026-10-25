Messina, Gesso non resterà senza medico di famiglia: nuova dottoressa dal 1° novembre

Il villaggio di Gesso, a Messina, non resterà senza medico di famiglia. Dopo le preoccupazioni manifestate nei giorni scorsi dai residenti per l’imminente pensionamento del professionista attualmente in servizio, arriva una soluzione che punta a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria sul territorio. Una nuova dottoressa ha infatti dato la propria disponibilità a prendere servizio a partire dal 1° novembre, evitando così il rischio che la comunità possa ritrovarsi priva di un presidio sanitario essenziale. Ad annunciarlo è Calogero Leanza, deputato regionale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana, intervenuto direttamente dopo le segnalazioni relative alla situazione del villaggio messinese. Leanza ha spiegato di essersi attivato personalmente per individuare una soluzione alla criticità, contattando una professionista che ha manifestato la propria disponibilità a subentrare al medico prossimo alla pensione. “Il villaggio di Gesso non resterà senza medico di famiglia. Dopo le preoccupazioni emerse nei giorni scorsi, ho personalmente contattato una dottoressa che ha dato la propria disponibilità a prendere servizio dal prossimo 1° novembre”, ha dichiarato il deputato regionale.

La notizia assume particolare importanza per gli abitanti di Gesso, soprattutto per le persone anziane e per quanti incontrano difficoltà negli spostamenti, per i quali la presenza di un medico di famiglia rappresenta un servizio fondamentale. L’imminente pensionamento del professionista attualmente operativo aveva infatti sollevato preoccupazioni sulla possibilità di continuare a ricevere assistenza sanitaria senza dover affrontare ulteriori disagi. La disponibilità della nuova dottoressa rappresenta quindi una risposta alle esigenze manifestate dalla comunità, con l’obiettivo di assicurare la continuità del servizio sanitario di prossimità. Leanza ha voluto ringraziare la professionista per la sensibilità dimostrata e ha espresso soddisfazione per la soluzione individuata in tempi brevi. “Ringrazio la dottoressa per la sensibilità e la disponibilità dimostrate. È una risposta importante per la comunità, soprattutto per gli anziani e per chi ha difficoltà a spostarsi. L’obiettivo era evitare disagi ai residenti e assicurare un servizio essenziale per il territorio. Sono soddisfatto che sia stata trovata una soluzione in tempi brevi”, ha concluso il vicepresidente della Commissione Salute dell’ARS.

La disponibilità della nuova professionista, con decorrenza prevista dal 1° novembre, consente dunque di affrontare una situazione che aveva destato apprensione nel villaggio messinese. L’intervento annunciato da Leanza risponde alla necessità di mantenere un servizio sanitario essenziale per la popolazione residente, con particolare attenzione alle fasce più fragili e a chi ha maggiori difficoltà a raggiungere strutture o ambulatori situati lontano dalla propria abitazione. Un risultato che, secondo quanto comunicato dal deputato regionale, è stato raggiunto attraverso un contatto diretto con la dottoressa disponibile a prendere servizio, permettendo di individuare una soluzione prima dell’uscita dal servizio del medico attualmente operativo.