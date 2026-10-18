Messina, Germanà (Lega) annuncia: “dal MIT 139mila euro per il santuario di Mongiuffi Melia”

“Anche la Sicilia è coinvolta nel piano del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il recupero e il restauro degli edifici di culto, con 139.224 euro destinati ai lavori di ristrutturazione, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria del santuario diocesano “Maria SS. della Catena”, in contrada Fanaca, a Mongiuffi Melia, in provincia di Messina. Ringraziamo il ministro Salvini per l’attenzione verso un patrimonio che custodisce la storia, le tradizioni e l’identità delle nostre comunità”. Così in una nota il senatore della Lega Nino Germanà, segretario regionale del partito in Sicilia.

“Le chiese e i santuari non sono soltanto luoghi di culto, ma rappresentano una parte fondamentale della memoria storica e culturale dei nostri territori. Investire nella loro conservazione significa tutelare le nostre radici e trasmettere alle future generazioni un patrimonio prezioso. Ancora una volta, l’impegno della Lega si traduce in risorse concrete per la salvaguardia dei territori e dei loro tesori”, conclude Germanà.