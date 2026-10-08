Messina Futsal-Futura, tutto pronto per il derby dello Stretto di Calcio a 5

È tutto pronto per il derby dello Stretto tra Messina Futsal 1900 e Cadi Antincendi Futura, una sfida particolarmente sentita che arriva in un momento delicato per la formazione gialloblù. La squadra guidata da mister Sylvio Rocha è determinata a riscattare un inizio di stagione complicato sul piano dei risultati, nonostante alcune prestazioni positive che non hanno prodotto i punti sperati. La consapevolezza delle proprie qualità e la voglia di invertire la tendenza rappresentano le principali motivazioni con cui la Futura si prepara alla trasferta siciliana. Nel futsal gli episodi possono cambiare rapidamente l’andamento di una partita e, proprio per questo, nulla è ancora compromesso. L’obiettivo dei gialloblù è riuscire finalmente a trasformare il lavoro e le occasioni create in risultati concreti, provando a far girare dalla propria parte quegli episodi che finora non hanno premiato la squadra.

Messina Futsal 1900, un avversario in fiducia dopo il successo a Genova

Ad attendere la Futura ci sarà un Messina Futsal 1900 neopromosso che ha già dimostrato di poter competere con avversari di valore. La formazione siciliana dispone di un organico competitivo, nel quale spiccano giocatori come Piccolo, Darici, Lopez Garcia, Lanza Teixera e il portiere Tarenzi, oltre ad altri elementi di qualità. Il percorso dei messinesi in questo avvio di campionato racconta di una squadra capace di disputare partite combattute e ricche di gol. All’esordio è arrivato un pirotecnico 5-5 casalingo contro il Pescara, seguito dal pareggio per 4-4 sul campo del Taranto. Successivamente il Messina ha incassato una sconfitta interna per 1-4 contro il Real Fabrica, prima di ritrovare entusiasmo e fiducia grazie al successo esterno per 2-5 contro il CDM Futsal. Proprio quest’ultima vittoria rappresenta un ulteriore elemento di difficoltà per la Futura, chiamata ad affrontare un avversario galvanizzato dai recenti risultati.

Rocha carica la Futura: “Vogliamo trasformare questa rabbia in risultati positivi”

Alla vigilia del derby, mister Sylvio Rocha ha analizzato le difficoltà della trasferta e lo stato d’animo della propria squadra, sottolineando la determinazione del gruppo nel reagire al difficile inizio di stagione. “A Messina ci aspetta una partita molto complicata. Loro hanno un entusiasmo altissimo dopo l’ottimo risultato ottenuto a Genova- ha affermato il Mister Sylvio Rocha. Sono una squadra collettivamente molto equilibrata nelle due fasi del gioco, offensiva e difensiva, con giocatori di buona qualità individuale. Da parte nostra, dopo un inizio di stagione che non ci aspettavamo, soprattutto per quanto riguarda i risultati, ma con alcune buone prestazioni che non si sono trasformate in punti, siamo molto “arrabbiati” e vogliamo trasformare questa rabbia in risultati positivi, continuando sempre a credere nelle nostre possibilità individuali e collettive.” Parole che fotografano la volontà della Futura di reagire attraverso una prestazione convincente, facendo leva sulle qualità individuali e collettive di un gruppo che continua a credere nei propri mezzi. Il derby rappresenta dunque un’occasione importante per provare a cambiare passo e dare una svolta al cammino in campionato.

Messina-Futura, sabato alle 16: arbitri e diretta TV

Il derby dello Stretto tra Messina Futsal 1900 e Cadi Antincendi Futura si disputerà sabato alle ore 16. A dirigere l’incontro saranno Andrea Salanitro di Catania e Marco Lupo di Palermo, mentre Salvatore Pagano, anch’egli della sezione di Catania, sarà al cronometro. La partita sarà trasmessa in diretta su Futsal TV, consentendo ai tifosi di seguire una sfida che mette di fronte due squadre con motivazioni importanti: da una parte il Messina, intenzionato a dare continuità ai risultati positivi, dall’altra una Futura desiderosa di riscattarsi e di ritrovare quei punti che finora sono mancati nonostante le buone prestazioni.