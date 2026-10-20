Messina, furiosa rissa tra due famiglie per un parcheggio: botte in viale Giostra, diversi feriti in ospedale

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi a Messina, dove una discussione per un parcheggio è degenerata in una violenta rissa tra i componenti di due famiglie. L’episodio si è verificato intorno alle ore 16 nella parte bassa di viale Giostra, coinvolgendo alcuni residenti appartenenti a due nuclei familiari che abitano nelle vicinanze. Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, all’origine del litigio ci sarebbe stata una controversia legata al parcheggio di un’automobile. La discussione tra alcuni componenti delle due famiglie sarebbe diventata progressivamente più accesa, fino a trasformarsi in uno scontro fisico. Dalle parole si sarebbe quindi passati alle mani, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Rissa in viale Giostra, coinvolte due famiglie vicine di casa

La lite ha coinvolto, secondo le prime informazioni, due o tre persone per ciascuna famiglia. I contendenti, dopo l’animata discussione iniziale, sarebbero arrivati allo scontro fisico per motivi riconducibili alla questione del parcheggio. La situazione ha richiesto l’intervento degli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, giunti sul posto per gli accertamenti del caso. In viale Giostra sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale e un’ambulanza per prestare assistenza alle persone coinvolte. Restano ancora da chiarire nel dettaglio le modalità con cui la discussione è degenerata e le eventuali responsabilità dei singoli partecipanti.

Diversi coinvolti finiscono al Papardo e al Piemonte

La rissa ha reso necessario il ricorso alle cure mediche per i componenti delle due famiglie rimasti coinvolti nello scontro. Le persone interessate sono state assistite dai sanitari e hanno fatto ricorso alle strutture ospedaliere cittadine. Alcune sono state accompagnate all’ospedale Papardo, mentre altre si sono rivolte all’ospedale Piemonte. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’entità delle lesioni riportate e sulle condizioni cliniche dei coinvolti.