Messina, fuga di gas sul viale San Martino: danneggiata una condotta durante i lavori

Disagi nella giornata di oggi a Messina, dove una condotta del gas è stata danneggiata in viale San Martino durante alcuni lavori di riqualificazione urbana. L’incidente ha provocato una dispersione di gas e ha reso necessario l’intervento immediato dei tecnici di Italgas, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata. A causare il danneggiamento, secondo quanto comunicato dalla società, è stata un’impresa terza ed estranea a Italgas, impegnata proprio nell’esecuzione degli interventi di riqualificazione urbana lungo viale San Martino. Per consentire le operazioni necessarie alla riparazione della tubazione, è stato inoltre necessario procedere alla temporanea interruzione della fornitura di gas ad alcune utenze della zona.

Messina, danneggiata una condotta del gas durante i lavori in viale San Martino

L’episodio si è verificato oggi lungo viale San Martino, una delle arterie della città di Messina interessate da lavori di riqualificazione urbana. Durante le attività in corso, l’impresa incaricata degli interventi, che Italgas precisa essere estranea alla società, ha danneggiato una condotta della rete del gas. Il danneggiamento ha determinato una dispersione, facendo scattare le procedure di intervento necessarie per garantire la sicurezza dell’area e consentire successivamente il ripristino dell’infrastruttura. La situazione ha richiesto quindi l’arrivo sul posto delle squadre specializzate di Italgas, intervenute rapidamente dopo il verificarsi dell’incidente.

Tecnici Italgas al lavoro per mettere in sicurezza l’area

Secondo quanto reso noto dalla società, i tecnici di Italgas sono prontamente intervenuti e hanno innanzitutto provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dalla dispersione. Una volta completata questa prima fase, sono state avviate le operazioni necessarie alla riparazione della condotta danneggiata. L’intervento prosegue con l’obiettivo di eliminare il problema e ripristinare completamente il normale funzionamento della rete nel più breve tempo possibile. Il danneggiamento della tubazione ha però reso necessario adottare anche una misura temporanea nei confronti delle utenze servite nel tratto interessato.

Gas interrotto temporaneamente ad alcune utenze di Messina

Per permettere ai tecnici di operare sulla condotta in condizioni di sicurezza, Italgas ha dovuto interrompere temporaneamente la fornitura del gas ad alcune utenze della zona. Si tratta quindi di una sospensione legata direttamente alle attività di riparazione conseguenti al danno provocato durante i lavori di riqualificazione urbana. La società sta lavorando per completare l’intervento e ridurre al minimo i disagi per gli utenti interessati dall’interruzione.