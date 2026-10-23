Messina, Fratelli d’Italia non cambia rotta: Donzelli conferma l’opposizione al sindaco Basile

Fratelli d’Italia continuerà a fare opposizione all’Amministrazione Basile al Comune di Messina. A ribadirlo nuovamente è Libero Gioveni, capogruppo del partito al Consiglio comunale, che interviene per chiarire la posizione politica della formazione di Giorgia Meloni dopo le dichiarazioni degli esponenti locali e, soprattutto, dopo la convention svoltasi a Terme Vigliatore alla presenza dell’On. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’Organizzazione di Fratelli d’Italia. Gioveni sottolinea come la linea del partito sia stata ribadita più volte, pur riconoscendo che possano esserci ancora perplessità sulla collocazione politica di Fratelli d’Italia rispetto all’Amministrazione comunale.

Gioveni: “La posizione è stata ribadita anche dal coordinatore cittadino Pasquale Currò”

Nel suo intervento, Libero Gioveni richiama anche le dichiarazioni degli altri rappresentanti messinesi di Fratelli d’Italia, evidenziando come la posizione nei confronti dell’Amministrazione Basile sia condivisa a livello cittadino. “Se a dire che Fratelli d’Italia continuerà a fare opposizione all’Amministrazione Basile è Libero Gioveni, capogruppo del partito al Consiglio comunale di Messina, qualcuno potrebbe anche non crederci. Qualche scetticismo potrebbe rimanere persino di fronte alle dichiarazioni degli altri esponenti del partito e dello stesso coordinatore cittadino Pasquale Currò, che hanno già ribadito chiaramente questa posizione”, prosegue Gioveni. Il capogruppo insiste dunque sulla continuità della linea politica del partito, sottolineando che la volontà di mantenere una posizione di opposizione è stata già espressa dai suoi rappresentanti locali.

La conferma di Giovanni Donzelli alla convention di Terme Vigliatore

Il passaggio che Gioveni considera decisivo è però quello legato alla presenza in Sicilia dell’On. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’Organizzazione di Fratelli d’Italia. Donzelli è intervenuto nel corso di una convention del partito a Terme Vigliatore, occasione nella quale, secondo quanto riferito da Gioveni, è stata confermata la linea politica di Fratelli d’Italia nei confronti dell’Amministrazione comunale messinese. “Ma attenzione – spiega– se a confermarlo è addirittura l’On. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’Organizzazione di Fratelli d’Italia, giunto appositamente da Roma per chiarire la linea politica del partito nel corso di una partecipatissima convention svoltasi a Terme Vigliatore, allora credo che ogni dubbio possa considerarsi definitivamente superato”, dichiara Gioveni.