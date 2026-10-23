Messina, Fratelli d’Italia e il nodo dell’alleanza con De Luca: oggi vertice con Donzelli e Musumeci

L’alleanza tra Fratelli d’Italia e Cateno De Luca apre interrogativi politici soprattutto a Messina, dove i consiglieri comunali Libero Gioveni e Dario Carbone portano avanti una ferma opposizione all’amministrazione comunale. Ed è proprio il rapporto con il leader di Sud chiama Nord uno dei temi destinati ad attirare maggiore attenzione in occasione dell’incontro di Fratelli d’Italia in programma oggi, venerdì 23 ottobre, alle ore 18, all’Helios Garden di Terme Vigliatore.

L’appuntamento, intitolato “La forza dei territori”, riunirà importanti esponenti nazionali e regionali del partito di Giorgia Meloni, insieme a sindaci, assessori e consiglieri comunali della provincia di Messina. Un’occasione di confronto che assume un particolare significato alla luce delle prospettive di alleanza del centrodestra in vista delle prossime elezioni politiche, regionali e amministrative.

Gioveni e Carbone, il nodo dell’opposizione a Messina e dell’intesa con De Luca

La questione più delicata riguarda proprio la posizione di Libero Gioveni e Dario Carbone, esponenti di Fratelli d’Italia impegnati nell’opposizione in Consiglio comunale a Messina. L’avvicinamento di Cateno De Luca al centrodestra nazionale pone inevitabilmente una domanda: quali conseguenze potrebbe avere questa intesa sugli equilibri politici della città?

È prevedibile che i due consiglieri vogliano ottenere chiarimenti dai vertici del partito, anche attraverso confronti a margine dell’iniziativa di Terme Vigliatore. Il punto centrale è comprendere come conciliare un possibile accordo nazionale con la linea politica portata avanti a livello comunale, dove Fratelli d’Italia si trova all’opposizione.

L’intesa con De Luca, del resto, non è stata accolta senza perplessità all’interno del partito. Una parte della base messinese non ha gradito l’avvicinamento al leader di Sud chiama Nord, proprio per le contrapposizioni politiche che caratterizzano la realtà locale.

I vertici nazionali di Fratelli d’Italia a Terme Vigliatore

All’incontro parteciperanno il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, l’eurodeputato Ruggero Razza e il commissario regionale del partito Luca Sbardella. A introdurre e moderare il confronto sarà il deputato regionale Pino Galluzzo, promotore di un’iniziativa pensata per rafforzare il rapporto tra la dirigenza e gli amministratori locali. La presenza di figure di primo piano del partito offrirà anche l’occasione per affrontare direttamente le questioni politiche che interessano Messina e la sua provincia, a cominciare dai rapporti con le altre forze del centrodestra e dalle possibili alleanze elettorali.

Galluzzo: “l’accordo con De Luca è soltanto nazionale”

A chiarire i confini dell’avvicinamento politico è lo stesso Pino Galluzzo, che sottolinea come l’eventuale alleanza con Sud chiama Nord non debba necessariamente tradursi in accordi sui territori. “Questa prospettiva sta portando anche le formazioni politiche più piccole a cercare nuove alleanze, i cosiddetti “partiti cespuglio”. È il caso, ad esempio, del movimento di Cateno De Luca, Sud chiama Nord, che si sta avvicinando al centrodestra. Si tratta, tuttavia, di un’alleanza esclusivamente nazionale, che non comporta automaticamente accordi a livello locale e non rappresenta una fusione tra partiti. Nel Messinese questa novità ha sollevato diversi interrogativi all’interno della nostra base. È stato già chiarito che sui territori non esistono obblighi reciproci di alleanza, ma riteniamo comunque importante affrontare il tema dei rapporti con le altre forze politiche del centrodestra”. Parole che puntano a rassicurare gli amministratori locali, ma che non cancellano gli interrogativi politici. A Messina, in particolare, resta da comprendere come evolveranno i rapporti tra Fratelli d’Italia e Sud chiama Nord e se l’intesa nazionale potrà avere ripercussioni sulle future scelte elettorali. La distinzione tra alleanze nazionali e autonomia locale sarà dunque uno dei passaggi più significativi del confronto, soprattutto per chi, come Gioveni e Carbone, è impegnato quotidianamente nell’attività di opposizione in Consiglio comunale.

Fratelli d’Italia punta sui territori e sulle prossime elezioni

L’incontro di Terme Vigliatore non sarà dedicato soltanto alle alleanze. Al centro ci saranno anche il ruolo degli amministratori locali, la proposta di riforma della legge elettorale nazionale e il possibile ritorno delle preferenze. “L’evento nasce con il titolo “La forza dei territori” perché si rivolge non soltanto agli iscritti e ai simpatizzanti di Fratelli d’Italia, ma soprattutto ai nostri amministratori locali: sindaci, consiglieri e assessori comunali. Dalle ultime elezioni, infatti, Fratelli d’Italia può contare su circa 300 amministratori nella provincia di Messina”, spiega Galluzzo. “Alla luce della proposta di riforma della legge elettorale nazionale, che prevede il ritorno delle preferenze e punta a restituire centralità ai territori, vogliamo confrontarci su come il partito si muoverà nei prossimi mesi e, soprattutto, sul ruolo che gli amministratori locali avranno nella definizione dei programmi e nella scelta delle candidature”. Il confronto guarda quindi alle prossime scadenze elettorali, ma anche alla necessità di mantenere un rapporto diretto tra i vertici nazionali e chi rappresenta Fratelli d’Italia nelle amministrazioni comunali.

A Messina, però, il tema politico più sensibile rimane quello dell’alleanza con Cateno De Luca. L’appuntamento di oggi potrebbe rappresentare un’occasione per chiarire definitivamente i margini di autonomia del partito sul territorio e la posizione dei consiglieri comunali che continuano a svolgere il proprio ruolo all’opposizione. La questione, in sostanza, è capire se l’intesa nazionale con Sud chiama Nord possa convivere con una netta contrapposizione politica a livello locale. Una risposta attesa non soltanto da Gioveni e Carbone, ma anche da quella parte della base di Fratelli d’Italia che ha manifestato perplessità sull’avvicinamento a De Luca.