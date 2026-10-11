Messina, frane e caduta massi a Cumia Inferiore. Cacciotto scrive al Prefetto: “grave pericolo per i cittadini”

Frane, smottamenti e caduta massi lungo via Roccadura, a Cumia Inferiore, nel territorio di Messina. Una situazione di pericolo che, secondo quanto denunciato dal consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, continua a peggiorare, soprattutto a causa delle piogge, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti e la circolazione stradale. Per sollecitare un intervento urgente, Cacciotto ha deciso di rivolgersi direttamente al Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, attraverso una richiesta formale di intervento, trasmessa per conoscenza anche al sindaco, agli assessori comunali competenti, ai dipartimenti tecnici e manutentivi del Comune e ad AMAM S.p.A. Al centro della segnalazione c’è la necessità di adottare provvedimenti immediati per mettere in sicurezza la strada, interessata da continui fenomeni di smottamento e caduta di materiale roccioso.

Messina, due segnalazioni al Comune per il pericolo frane in via Roccadura

Nella comunicazione indirizzata alla Prefettura, Alessandro Cacciotto ricostruisce i precedenti interventi effettuati per richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulla situazione di via Roccadura. Il consigliere riferisce di aver già trasmesso due segnalazioni, il 1° e il 20 settembre 2026, denunciando il rischio derivante dai continui smottamenti e dalla caduta di massi e chiedendo tempestivi interventi di messa in sicurezza. Alla prima segnalazione aveva fatto seguito, il 3 settembre, una nota del Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana, con protocollo n. 0287007/2026. Con quella comunicazione, l’ufficio chiedeva al Dipartimento Servizi Tecnici di chiarire se le frane segnalate sarebbero state prontamente rimosse oppure se fosse necessario procedere con una limitazione della circolazione stradale, accompagnata dalla predisposizione di un’adeguata segnaletica di sicurezza. Nonostante questo passaggio amministrativo e le successive sollecitazioni, secondo Cacciotto non sarebbero stati adottati interventi risolutivi.

Le piogge aggravano la situazione: cresce la preoccupazione per i residenti

Il consigliere della Terza Circoscrizione sottolinea come le condizioni della strada continuino a deteriorarsi, anche per effetto delle precipitazioni. La presenza di smottamenti, detriti e massi costituisce, secondo la denuncia, un pericolo per la pubblica incolumità e per quanti percorrono quotidianamente via Roccadura. Cacciotto lamenta inoltre l’assenza di risposte concrete da parte dell’Amministrazione comunale, nonostante le segnalazioni già inviate e la richiesta di chiarimenti avanzata dagli stessi uffici municipali. La preoccupazione riguarda soprattutto la necessità di evitare che il progressivo peggioramento delle condizioni della strada possa determinare ulteriori situazioni di rischio per la circolazione e per i residenti di Cumia Inferiore.

L’appello al Prefetto: interventi urgenti e reti di contenimento

Di fronte alla situazione denunciata, Alessandro Cacciotto chiede l’intervento del Prefetto Cosima Di Stani, affinché venga sollecitata l’Amministrazione comunale ad adottare tutte le misure necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza. Tra gli interventi indicati nella richiesta figurano la bonifica delle aree interessate dagli smottamenti, la rimozione dei detriti, l’installazione di reti di contenimento e il ripristino della sicurezza viabile lungo via Roccadura. L’obiettivo è ottenere una risposta tempestiva da parte degli uffici competenti e affrontare una situazione che, secondo il consigliere, non può essere ulteriormente trascurata. La vicenda è stata dunque portata all’attenzione della Prefettura di Messina, con la richiesta di un sollecito istituzionale nei confronti del Comune per garantire la sicurezza dei cittadini e della viabilità nella zona di Cumia Inferiore.