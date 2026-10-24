Messina, Forti d’Autunno chiude domenica con visite gratuite, astronomia e laboratori per bambini

Una domenica alla scoperta della storia, della natura e delle bellezze paesaggistiche di Messina, con un ricco programma di iniziative aperte gratuitamente a cittadini, famiglie e visitatori. Domani, domenica 25 ottobre, si conclude la terza edizione di Forti d’Autunno, la manifestazione dedicata alla valorizzazione dei Forti Umbertini dello Stretto, che per l’ultimo appuntamento propone due giornate di attività concentrate nei suggestivi scenari di Forte Cavalli, a Larderia, e Forte Petrazza. Dalle visite museali ai laboratori dedicati alla biodiversità, dalle esposizioni fotografiche all’osservazione del cielo, il programma offre diverse occasioni per conoscere da vicino due luoghi simbolo del patrimonio storico e naturalistico messinese. Particolarmente significativo sarà anche il momento celebrativo previsto a Forte Cavalli, dove alle ore 12 si festeggeranno i 136 anni di storia della fortificazione con il tradizionale taglio della torta. L’iniziativa si rivolge a un pubblico di tutte le età e rappresenta un’opportunità per trascorrere la domenica riscoprendo luoghi che custodiscono una parte importante della memoria del territorio.

Forti d’Autunno, gli ultimi appuntamenti dopo il successo delle iniziative del 18 ottobre

La manifestazione torna dopo gli appuntamenti dello scorso 18 ottobre, che hanno coinvolto Forte San Jachiddu e Forte Puntal Ferraro, completando così il calendario della terza edizione. Il progetto, intitolato “Paesaggio, biodiversità e cultura ambientale nei Forti Umbertini dello Stretto”, nasce con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle fortificazioni messinesi, mettendone in evidenza non soltanto il valore storico e architettonico, ma anche quello ambientale e paesaggistico. Le attività proposte permettono di approfondire temi legati alla flora, alla macchia mediterranea e alla storia del territorio, attraverso percorsi culturali, visite guidate, mostre e momenti di partecipazione dedicati anche ai più piccoli. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto regionale promosso dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana e coinvolge istituzioni, università e associazioni impegnate nella tutela e nella valorizzazione delle fortificazioni dello Stretto. Un percorso di collaborazione che punta a rendere questi luoghi sempre più accessibili e conosciuti, favorendo il rapporto tra patrimonio culturale, ambiente e comunità.

Forte Cavalli, dalle 10 alle 17 visite al museo, mostre e festa per i 136 anni

Il programma di Forte Cavalli, a Larderia, prenderà il via alle ore 10 e proseguirà fino alle 17, con una serie di iniziative ospitate negli spazi del Museo Storico della Fortificazione Permanente dello Stretto di Messina. Durante la giornata sarà possibile visitare le sale museali e partecipare a workshop dedicati alla flora e alla macchia mediterranea, approfondendo la conoscenza delle caratteristiche naturalistiche del territorio. Spazio anche alle mostre fotografiche e a un’esposizione di artigianato locale, pensate per arricchire il percorso di visita e offrire ulteriori occasioni di approfondimento culturale. Le esposizioni fotografiche affronteranno diversi temi: la macchia mediterranea in Sicilia, il paesaggio del Valdemone, i baraccamenti militari di Messina dopo il devastante terremoto del 1908 e l’inaugurazione dell’Acquedotto civico nell’agosto del 1905. Un insieme di testimonianze che consentirà ai visitatori di ripercorrere aspetti differenti della storia e dell’identità messinese, dalle trasformazioni del paesaggio agli avvenimenti che hanno segnato la città.

Uno dei momenti centrali della giornata è previsto per le ore 12, quando a Forte Cavalli si terrà il taglio della torta per celebrare i 136 anni di storia del Forte. Un appuntamento simbolico inserito nel programma conclusivo di Forti d’Autunno, che aggiunge alle visite e alle attività culturali un’occasione di festa dedicata alla fortificazione. La celebrazione accompagnerà le iniziative previste nell’arco della giornata, offrendo ai partecipanti la possibilità di scoprire il patrimonio custodito dal museo e di conoscere più da vicino le testimonianze storiche legate al sistema difensivo dello Stretto di Messina. Tra visite, approfondimenti naturalistici, fotografia e artigianato, Forte Cavalli sarà dunque uno dei due principali protagonisti della domenica conclusiva della manifestazione, con attività distribuite lungo un arco di sette ore e rivolte a un pubblico ampio e diversificato.

Forte Petrazza, visite guidate, laboratori, pidoni e osservazione astronomica fino alle 22.30

Il secondo appuntamento della giornata si svolgerà a Forte Petrazza, dove le attività prenderanno il via nel pomeriggio e proseguiranno fino a tarda sera. Dalle 15.30 alle 16.30 sono previste le visite guidate, che permetteranno ai partecipanti di conoscere la fortificazione e il suo patrimonio storico. A seguire, dalle 16.30 alle 18, spazio ai laboratori per bambini e ai workshop, con iniziative dedicate alla partecipazione delle famiglie e dei più piccoli. Sempre a partire dalle 16.30, e fino alle 22.30, saranno presenti gli stand dei pidoni, che accompagneranno le attività culturali e ricreative previste nel corso dell’evento. Il programma proseguirà dalle 18 alle 18.30 con il Premio Petrazza 2026, uno degli appuntamenti inseriti nella parte conclusiva della manifestazione. Dalle 18.30 alle 22.30, infine, sarà possibile partecipare alle attività di osservazione astronomica, un’occasione per dedicare la serata alla scoperta del cielo, completando così un programma che unisce storia, divulgazione, attività per bambini e momenti di incontro.

Ingresso gratuito per tutte le attività: una domenica tra storia, ambiente e cultura

La caratteristica comune a tutti gli appuntamenti della giornata sarà l’ingresso completamente gratuito, sia a Forte Cavalli sia a Forte Petrazza. Una scelta che rende accessibili le iniziative a famiglie, giovani, appassionati di storia e natura e a chiunque desideri conoscere meglio il patrimonio delle fortificazioni messinesi. La terza edizione di Forti d’Autunno si concluderà dunque con un programma che intreccia cultura ambientale, memoria storica, biodiversità e divulgazione scientifica, valorizzando due luoghi che fanno parte dell’identità del territorio dello Stretto. Dopo le iniziative del 18 ottobre a Forte San Jachiddu e Forte Puntal Ferraro, gli appuntamenti del 25 ottobre completeranno il percorso di questa edizione, offrendo un’ultima occasione per visitare i Forti Umbertini attraverso attività e approfondimenti dedicati a grandi e piccoli. L’appuntamento è quindi per domenica mattina a Forte Cavalli, dalle ore 10 alle 17, e nel pomeriggio e in serata a Forte Petrazza, dalle 15.30 fino alle 22.30, con tutti gli eventi aperti gratuitamente al pubblico.