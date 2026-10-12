Messina festeggia i 100 anni di nonna Teresa Paffumi, gli auguri del sindaco Basile e la targa della città

Originaria di Messina, Teresa Paffumi ha celebrato il secolo di vita circondata dall’affetto dei figli, dei nipoti e dei pronipoti. Per l’occasione, il sindaco Federico Basile le ha fatto recapitare un messaggio di auguri e la targa celebrativa della Città di Messina, per rinnovare simbolicamente il legame con la sua terra d’origine. Teresa Paffumi ha compiuto 100 anni lo scorso 10 ottobre a Roma, dove vive da tempo, festeggiando questo importante traguardo insieme ai figli Elisa e Angelo, ai nipoti e ai pronipoti. Una ricorrenza speciale, vissuta circondata dall’affetto della famiglia e accompagnata dal saluto della città in cui affondano le sue radici.

Il sindaco Federico Basile ha voluto farle giungere, a nome personale e dell’intera Città di Messina, un messaggio augurale

In occasione dello straordinario compleanno, il sindaco Federico Basile ha voluto farle giungere, a nome personale e dell’intera Città di Messina, un messaggio augurale e la targa che viene tradizionalmente donata ai cittadini messinesi che raggiungono il secolo di vita. A farsi portavoce del saluto della città sono stati i familiari residenti a Messina che, raggiungendo Roma per partecipare ai festeggiamenti, hanno portato con sé il riconoscimento destinato a nonna Teresa. Un gesto che ha permesso di far arrivare alla centenaria l’affetto e la vicinanza della sua città d’origine, nonostante l’impossibilità di una consegna personale da parte del sindaco o di un suo delegato.

“Anche se oggi si trova lontana da Messina, attraverso questa targa desidero farle giungere, nel giorno dei suoi 100 anni, la vicinanza, l’affetto e il saluto della sua città, che vuole idealmente stringersi a lei in questa occasione così speciale”, ha scritto il sindaco Basile nel suo messaggio. La storia di Teresa racconta anche il valore dei legami familiari e della trasmissione degli affetti tra generazioni. Accanto ai figli, la centenaria ha potuto condividere la ricorrenza con nipoti e pronipoti, in una famiglia nella quale la cura reciproca e la presenza delle diverse generazioni rappresentano un patrimonio prezioso. Per Messina, il centesimo compleanno di Teresa Paffumi è dunque l’occasione per rinnovare simbolicamente il legame con una concittadina che, pur vivendo oggi nella Capitale, conserva le proprie radici siciliane.

A concludere il messaggio di auguri del sindaco Basile, un pensiero speciale dedicato a nonna Teresa: “a nonna Teresa gli auguri più affettuosi della Città di Messina per questo straordinario traguardo, con l’auspicio che possa continuare a vivere circondata dall’amore dei suoi cari, nella serenità e nella gioia di condividere ancora tanti momenti preziosi con la sua famiglia”.