Messina, ex Gil tra degrado e criticità strutturali: tre consiglieri chiedono interventi urgenti

L’impianto sportivo dell’ex Gil di Messina torna al centro del dibattito politico cittadino. I consiglieri della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia), Mario Barresi (Popolari Autonomisti) e Claudia Minutoli (Scurria Sindaco) intervengono sulle condizioni della struttura, denunciando criticità che, a loro giudizio, non potranno essere risolte attraverso i soli interventi di efficientamento energetico previsti. “Non solo piscina comunale! L’impianto sportivo dell’ex Gil rappresenta una struttura fondamentale per l’intera città e ricopre un ruolo strategico essenziale nel territorio della Terza Circoscrizione. Purtroppo, al netto delle parole, i fatti raccontano una realtà diversa”, dichiarano i tre rappresentanti politici, richiamando l’attenzione sulla necessità di un intervento complessivo di riqualificazione.

Ex Gil, le criticità del campo di atletica e delle tribune

Al centro delle preoccupazioni dei consiglieri ci sono soprattutto le condizioni dell’area dedicata alla corsa, del campo di atletica e delle tribune, che secondo i tre esponenti versano in una situazione di incuria e degrado, con possibili rischi per la sicurezza. I lavori di efficientamento energetico, peraltro non ancora avviati secondo quanto riferito dai consiglieri, rappresenterebbero soltanto una risposta parziale alle necessità dell’impianto. Gli interventi previsti, infatti, non riguarderebbero il campo di atletica né le altre strutture murarie del complesso, comprese le tribune e il fabbricato. Per Cacciotto, Barresi e Minutoli, il problema principale è dunque l’assenza di una riqualificazione complessiva che possa restituire alla struttura condizioni adeguate per la pratica sportiva. “Non ci accontentiamo di questi realizzandi interventi”, dichiarano i consiglieri, sottolineando che l’efficientamento energetico, da solo, non sarebbe sufficiente a risolvere le criticità funzionali e strutturali esistenti. “Lo sport è un elemento centrale per la nostra società e non si può continuare a vivere di sufficienza. L’atletica e lo sport di base meritano spazi adeguati, idonei e decorosi: servono interventi strutturali organici e una vera programmazione per rilanciare definitivamente l’ex Gil”, aggiungono.

La richiesta di un incontro urgente con Palazzo Zanca

I tre rappresentanti della Terza Circoscrizione ritengono necessario aprire un confronto diretto con l’Amministrazione comunale di Messina, coinvolgendo sia la componente politica sia quella tecnica, per esaminare nel dettaglio le problematiche dell’impianto e individuare le possibili soluzioni. Una richiesta che, precisano, era già stata avanzata nel corso dei lavori del Consiglio circoscrizionale e che viene ora ribadita alla luce delle condizioni della struttura.

“Riprendiamo quanto già chiaramente evidenziato ed emerso durante i lavori d’aula in seno al Consiglio della Terza Circoscrizione: chiediamo un incontro urgente con la parte politica e con la parte tecnica dell’Amministrazione Comunale. È indispensabile sedersi attorno a un tavolo per affrontare le criticità a 360 gradi e pianificare interventi concreti e risolutivi”, affermano Cacciotto, Barresi e Minutoli. L’obiettivo è affrontare tutte le problematiche dell’ex Gil, andando oltre i singoli interventi già programmati e definendo un percorso di riqualificazione capace di rispondere alle esigenze di chi utilizza gli spazi sportivi.

I consiglieri sollecitano quindi Palazzo Zanca a un cambio di passo, chiedendo risposte concrete e condivise per le società sportive, gli atleti e i cittadini. Al centro della loro richiesta rimane la necessità di restituire all’ex Gil un ruolo pienamente funzionale nella vita sportiva di Messina, attraverso una programmazione che tenga conto delle condizioni dell’intero complesso.