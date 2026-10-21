Messina e Reggio Calabria insieme per valorizzare i Forti dello Stretto: incontro tra gli assessori Caruso e Ripepi

Nuovo passo avanti nella collaborazione tra Messina e Reggio Calabria per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell’Area dello Stretto. Al Comune di Reggio Calabria si è svolto un incontro dedicato alla programmazione degli interventi per la promozione turistico-culturale del Sistema Fortificato dello Stretto, nell’ambito del protocollo d’intesa recentemente sottoscritto dai sindaci delle due città. A darne notizia è Enzo Caruso, assessore del Comune di Messina, che ha partecipato al confronto con Massimo Ripepi, assessore all’Area integrata dello Stretto del Comune di Reggio Calabria, e Pietrangelo Pettenò, presidente di MEDFORT.

Fortificazioni dello Stretto, Messina e Reggio lavorano all’attuazione del protocollo

L’incontro rappresenta un momento di confronto operativo per tradurre in una programmazione concreta gli obiettivi contenuti nell’accordo istituzionale raggiunto recentemente tra le amministrazioni comunali di Messina e Reggio Calabria. Il tema centrale è la valorizzazione del Sistema Fortificato dello Stretto, un patrimonio storico che accomuna le due sponde e che rappresenta una risorsa per la promozione culturale e turistica del territorio. Caruso ha spiegato il significato dell’appuntamento attraverso una dichiarazione nella quale ha richiamato il protocollo sottoscritto dai due sindaci e la necessità di avviare la relativa fase attuativa.

Il ruolo di MEDFORT nella valorizzazione del patrimonio storico

Al confronto ha preso parte anche Pietrangelo Pettenò, presidente di MEDFORT, coinvolto nella discussione sulla programmazione delle attività legate alla valorizzazione delle fortificazioni presenti nell’Area dello Stretto. La partecipazione di MEDFORT si inserisce nel percorso di collaborazione avviato tra le due amministrazioni comunali per promuovere il patrimonio fortificato attraverso una prospettiva territoriale condivisa. L’obiettivo dell’iniziativa è dare seguito agli impegni previsti dal protocollo, individuando un percorso di attuazione dedicato alla promozione turistica e culturale delle fortificazioni dello Stretto di Messina.