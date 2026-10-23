Messina, due ore di adrenalina al Kartodromo: sabato la sfida decisiva per il Campionato Endurance

Il Kartodromo di Messina si prepara a ospitare una delle sfide più importanti del Campionato Endurance Interprovinciale. Sabato 24 ottobre, sul circuito di via Ayrton Senna, andrà in scena la 2H Endurance, una gara di due ore nella quale velocità, resistenza e strategia saranno decisive per conquistare punti preziosi nella corsa al titolo. L’appuntamento, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo nell’ambito della collaborazione con il circuito Vincenza Ispica, rappresenta un passaggio importante per le classifiche delle tre categorie F1, F2 e F3. La competizione messinese precede infatti la prova conclusiva del Campionato Endurance Interprovinciale, in programma a Ispica il prossimo 31 ottobre. Per i team partecipanti sarà dunque un’occasione per consolidare le proprie posizioni o recuperare terreno sugli avversari prima dell’ultimo appuntamento stagionale. Una sfida che promette sorpassi, duelli in pista e decisioni strategiche fondamentali nella gestione dei piloti e dei kart.

2H Endurance Messina, il programma di sabato 24 ottobre

La giornata prenderà il via con il raduno dei partecipanti fissato alle ore 14:30. Dopo il tradizionale briefing, durante il quale saranno illustrate le procedure e le disposizioni di gara, si procederà al sorteggio elettronico dei kart. I piloti affronteranno quindi una sessione di qualifiche della durata di 10 minuti, fondamentale per stabilire la griglia di partenza della 2H Endurance sulla base delle posizioni ottenute e delle categorie di appartenenza. Al termine delle qualifiche è previsto il rientro ai box e un nuovo sorteggio dei mezzi, prima dell’inizio della competizione vera e propria. Da quel momento scatteranno le due ore di gara, durante le quali gli equipaggi dovranno combinare velocità e gestione delle soste per cercare di ottenere il miglior risultato possibile. La bandiera a scacchi sancirà la conclusione di una prova che si preannuncia particolarmente impegnativa, anche in considerazione dell’importanza dei punti in palio per la classifica del Campionato Endurance Interprovinciale.

Regolamento della gara: cambi kart obbligatori e VAR per gli episodi controversi

Un ruolo determinante nella 2H Endurance sarà affidato alla strategia, con regole precise per la gestione delle soste e dei tempi di guida. In base al regolamento, la pit lane resterà chiusa nei primi cinque minuti e negli ultimi cinque minuti della gara. A ogni sosta sarà obbligatorio effettuare il cambio del kart, mentre il cambio del pilota resterà facoltativo. La durata massima di ciascuno stint, ovvero il periodo trascorso consecutivamente in pista dallo stesso pilota, sarà di 25 minuti. Per gli equipaggi composti da due piloti, il tempo massimo complessivo di guida consentito a ciascun componente sarà di 65 minuti, calcolato attraverso la somma dei diversi stint effettuati durante le due ore di competizione. La direzione gara si avvarrà inoltre del VAR per esaminare tutte le fasi della corsa e valutare gli episodi più controversi, decidendo sull’eventuale applicazione di penalità. La gestione dei cambi, il rispetto dei tempi e la capacità di interpretare le diverse situazioni di gara potranno quindi incidere in maniera significativa sul risultato finale.

Premiazioni e classifiche: riconoscimenti anche per pole position e giro veloce

Al termine della manifestazione saranno premiati i primi tre team classificati in ciascuna delle categorie F1, F2 e F3, con il consueto appuntamento sul podio a chiudere la giornata di competizione. Sono previsti inoltre riconoscimenti individuali e speciali per il pilota autore della pole position, per il “best lap” assoluto della manifestazione, assegnato al miglior giro della gara, e per il “best quick change”, riservato al cambio più rapido. La 2H Endurance sarà valida anche come quinto appuntamento del Campionato Endurance interno del Karting Club Messina, una competizione parallela che tiene conto delle prove disputate sul circuito peloritano. Per questa classifica, il punteggio della gara sarà attribuito utilizzando il simulatore di punti SWS, calcolato al 100%. La manifestazione avrà quindi una doppia rilevanza sportiva, contribuendo sia alla corsa al titolo interprovinciale sia agli equilibri del campionato interno organizzato dal Karting Club Messina.

Campionato Endurance interno, Gattopardo guida la F1: MRT Fire e MRT Moon davanti nelle altre categorie

La classifica generale del Campionato Endurance interno, elaborata considerando esclusivamente le gare disputate al Kartodromo di Messina, presenta una situazione particolarmente interessante in tutte e tre le categorie. In F1 il team Gattopardo occupa attualmente la prima posizione con 3709 punti, seguito da Trinacria RT a quota 3510, Leopard con 3429 punti e Kairos Team con 3394. Nella categoria F2 è MRT Fire a guidare la graduatoria con 3838 punti, davanti a Meta Racing, secondo con 3665, e Meta Racing One, terzo con 3662 punti. Quarta posizione per Kairos Lady, che ha raccolto finora 3549 punti. In F3 il primato appartiene invece a MRT Moon, leader con 3950 punti, seguito da MRT Ice a quota 3789 e AMR Pulse con 3589 punti. I risultati della 2H Endurance di sabato potranno incidere sugli equilibri delle rispettive classifiche, rendendo ancora più importante ogni posizione conquistata in pista e ogni scelta effettuata durante la gara.

Il circuito di via Ayrton Senna si prepara così a una giornata dedicata alla passione per il karting, nella quale le capacità dei piloti dovranno accompagnarsi a una gestione attenta delle strategie di squadra. La collaborazione tra il Karting Club Messina e il circuito Vincenza Ispica farà da cornice a un appuntamento che precede di una settimana la conclusione del Campionato Endurance Interprovinciale, prevista il 31 ottobre a Ispica. Prima della sfida finale, però, tutti gli occhi saranno puntati sulla 2H Endurance messinese, con i team delle categorie F1, F2 e F3 chiamati a dare il massimo per conquistare punti importanti e presentarsi all’ultimo confronto stagionale nelle migliori condizioni di classifica.