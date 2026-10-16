Messina, due nuove motobarche per gli ormeggiatori. Germanà: “innovazione e sicurezza nei servizi portuali rafforzano la competitività della Sicilia”

Due nuove motobarche per il Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli di Messina, un investimento che punta a migliorare l’efficienza dei servizi portuali e a rafforzare la sicurezza delle operazioni marittime. Alla cerimonia di battesimo dei nuovi mezzi ha preso parte anche Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia, che ha sottolineato l’importanza dell’innovazione tecnologica e del potenziamento delle infrastrutture a supporto delle attività portuali.

L’iniziativa rappresenta un momento significativo per gli operatori del settore, impegnati quotidianamente nelle operazioni di ormeggio e battellaggio, servizi essenziali per garantire il collegamento tra le navi e le strutture portuali. Germanà ha evidenziato il ruolo strategico che Messina e la Sicilia possono svolgere nel Mediterraneo, soprattutto nel campo della logistica e dei trasporti marittimi, richiamando la necessità di accompagnare la professionalità degli operatori con investimenti capaci di migliorare l’efficienza e la competitività del sistema.

Germanà: “Investire in mezzi più efficienti significa rafforzare la sicurezza delle operazioni”

Il senatore della Lega ha espresso apprezzamento per l’arrivo delle due nuove imbarcazioni, collegando l’ammodernamento dei mezzi alla qualità dei servizi offerti dal sistema portuale messinese. “Il battesimo delle due nuove motobarche del Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli di Messina è un segnale concreto di attenzione alla modernizzazione e al miglioramento dei servizi portuali. Investire in mezzi più efficienti significa rafforzare la sicurezza delle operazioni e sostenere la competitività del sistema marittimo. Messina e la Sicilia, grazie alla loro posizione strategica nel Mediterraneo, possono essere protagoniste nello sviluppo della logistica e dei collegamenti marittimi. I servizi tecnico-nautici sono fondamentali per la sicurezza, l’efficienza e la competitività dei nostri porti. Il servizio di ormeggio e battellaggio rappresenta un anello essenziale tra le navi e il porto, unendo tradizione, professionalità e capacità di innovazione”. Attraverso queste parole, Germanà ha richiamato l’attenzione sul contributo degli ormeggiatori e dei barcaioli al funzionamento delle attività portuali, evidenziando come il miglioramento dei mezzi a disposizione degli operatori possa incidere sulla sicurezza e sull’organizzazione dei servizi. Il battesimo delle due motobarche si inserisce così in una prospettiva di modernizzazione che, secondo il parlamentare, deve accompagnare lo sviluppo del settore marittimo e rafforzare il ruolo dei porti siciliani.

Il ruolo strategico di Messina nel Mediterraneo e il valore dei servizi tecnico-nautici

Nel suo intervento, Germanà ha posto l’accento anche sulla posizione strategica di Messina e della Sicilia nel sistema dei collegamenti marittimi mediterranei, evidenziando le potenzialità di crescita delle attività logistiche e portuali. I servizi tecnico-nautici, tra cui quelli di ormeggio e battellaggio, rappresentano una componente fondamentale delle operazioni svolte negli scali, contribuendo alla gestione dei rapporti tra le navi e le strutture a terra. La disponibilità di mezzi efficienti viene quindi indicata come un elemento importante per sostenere il lavoro degli operatori e garantire condizioni operative adeguate. In questo quadro, il senatore ha richiamato la necessità di coniugare l’esperienza maturata nel settore con l’introduzione di strumenti e tecnologie moderne, valorizzando le competenze professionali che caratterizzano le attività portuali. La cerimonia messinese ha rappresentato anche un’occasione per riconoscere il lavoro quotidiano degli ormeggiatori e dei barcaioli, figure che svolgono un ruolo essenziale nel funzionamento del sistema marittimo e nella continuità dei servizi.

“Per questo è fondamentale valorizzare le professionalità del settore e accompagnare la tradizione con investimenti e innovazione. Rivolgo il mio apprezzamento agli ormeggiatori e ai barcaioli di Messina per il prezioso lavoro svolto quotidianamente. Innovare i servizi portuali significa investire nella sicurezza, nel lavoro e nel futuro della Sicilia”, ha concluso Nino Germanà. Il battesimo delle due nuove motobarche diventa così, nella valutazione del senatore, un segnale dell’attenzione verso l’ammodernamento dei servizi portuali e il sostegno alle professionalità del settore. L’arrivo dei nuovi mezzi rappresenta un ulteriore elemento nel percorso di miglioramento delle attività di ormeggio e battellaggio a Messina, in un contesto nel quale sicurezza, efficienza e innovazione vengono individuate come condizioni fondamentali per sostenere la competitività del sistema marittimo siciliano e valorizzare le opportunità offerte dalla posizione geografica dell’Isola nel Mediterraneo.