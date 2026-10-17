Messina, due giorni senza acqua in 13 Comuni della fascia ionica: ecco dove, gli orari e le scuole chiuse

Due giorni di possibili disagi per l’erogazione dell’acqua in 13 Comuni della fascia ionica della provincia di Messina. Siciliacque ha annunciato un intervento di riparazione urgente sull’acquedotto Alcantara, che comporterà l’interruzione della fornitura a partire dalle ore 6:00 di lunedì 19 ottobre 2026. Il ripristino è previsto entro le ore 6:00 di mercoledì 21 ottobre, dopo il completamento dei lavori e delle necessarie operazioni di riempimento, lavaggio e disinfezione della condotta. La sospensione interessa numerosi centri del versante ionico messinese, anche se l’effettiva entità dei disservizi potrà variare a seconda delle reti di distribuzione e delle fonti di approvvigionamento utilizzate dai singoli Comuni.

Acqua sospesa nel Messinese: i 13 Comuni interessati

Secondo la comunicazione ufficiale di Siciliacque, l’intervento comporterà l’interruzione della fornitura idrica nei Comuni di Alì Terme, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Forza d’Agrò, Gallodoro, Letojanni, Itala, Nizza di Sicilia, Savoca, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Scaletta Zanclea e Roccalumera. Si tratta di un’area estesa della fascia ionica messinese, nella quale le utenze alimentate dall’acquedotto Alcantara potrebbero registrare sospensioni dell’erogazione, riduzioni della pressione o altri disservizi. La presenza di fonti di approvvigionamento autonome in alcuni territori potrebbe tuttavia limitare le conseguenze dell’intervento per una parte della popolazione.

Lavori urgenti a Letojanni: quando tornerà l’acqua

Alla base dell’interruzione c’è la necessità di effettuare una riparazione urgente e non più differibile sull’adduttore DN 700, situato nel territorio comunale di Letojanni. Per consentire l’esecuzione dell’intervento, Siciliacque interromperà l’esercizio dell’acquedotto Alcantara a valle della centrale di Letojanni. I lavori avranno una durata stimata di circa 24 ore, ma il ritorno alla normale distribuzione richiederà più tempo. Una volta completata la riparazione, infatti, saranno necessarie le operazioni di riempimento della condotta, lavaggio e disinfezione, indispensabili prima della ripresa della fornitura. Per questo motivo il gestore ha indicato come termine previsto per il ripristino le ore 6:00 di mercoledì 21 ottobre 2026.

Santa Teresa di Riva, possibili disagi e scuole chiuse a Cantidati

Tra i territori coinvolti figura anche Santa Teresa di Riva, dove l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per informare i cittadini dei possibili disservizi. A partire dalle ore 6:00 di lunedì 19 ottobre potranno verificarsi riduzioni della pressione e interruzioni temporanee dell’erogazione idrica, con il completo ripristino previsto entro mercoledì 21 ottobre. Secondo le informazioni diffuse a livello locale, le criticità potrebbero interessare in particolare le utenze di Cantidati alta, Scorsonello, via Panoramica e via Sparagonà alta, oltre alle altre utenze direttamente servite da Siciliacque.

L’interruzione della fornitura avrà conseguenze anche sull’attività scolastica. Il Comune di Santa Teresa di Riva ha infatti pubblicato un provvedimento che dispone la sospensione temporanea delle attività didattiche nel plesso scolastico F. Crupi di Cantidati per martedì 20 ottobre 2026, proprio a causa dell’interruzione della fornitura idrica. Si tratta di una chiusura specifica, riferita al plesso indicato nell’ordinanza, e non di una sospensione generalizzata delle lezioni in tutte le scuole dei 13 Comuni interessati dall’intervento.