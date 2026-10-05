Messina, “DSA ad alta voce”: studenti, docenti e famiglie a confronto su dislessia e inclusione scolastica

Venerdì 9 ottobre al Liceo “E. Ainis” il convegno promosso da AID Messina per fare il punto sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento nelle scuole della città e della provincia, tra esperienze dirette, strategie educative e nuove sfide per una scuola sempre più inclusiva

Locandina DSA Ad alta voce

In occasione della Settimana della Dislessia 2026, la sezione di Messina dell’Associazione Italiana Dislessia (AID), in collaborazione con il Liceo Statale “E. Ainis”, promuove il convegno di informazione e sensibilizzazione intitolato “DSA ad alta voce: obiettivi conquistati e mete da raggiungere”. L’evento si terrà venerdì 9 ottobre 2026, a partire dalle ore 08:15, presso l’Aula Magna del Liceo Statale “E. Ainis” (Via Antonello Freri 38a, Messina).

L’incontro nasce con l’obiettivo di tracciare un quadro aggiornato sulla situazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) nelle scuole di Messina e provincia, dando voce alle esperienze dirette di studenti, docenti e famiglie. Insieme a tecnici ed esperti del settore educativo, verranno approfondite le migliori strategie per costruire contesti scolastici sempre più inclusivi, con esempi pratici e momenti di dibattito aperti al pubblico.

Il convegno vedrà i contributi di:

  • Leon Zingales, Dirigente dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Messina
  • Alessandra Minniti, Dirigente scolastico del Liceo Statale “E. Ainis”
  • Monica Grieco, Presidente della sezione AID di Messina
  • Elvira La Fauci, Psicologa
  • Massimo Ciuffo, Psicologo e formatore tecnico AID

Modererà i lavori la giornalista Rachele Gerace (Gazzetta del Sud).

All’incontro prenderanno parte le rappresentanze delle scuole del territorio: per ciascun istituto è prevista la partecipazione della Funzione Strumentale dell’Area Inclusione, due docenti curriculari, due studenti con DSA e una rappresentanza dei genitori. Ai docenti partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Locandina DSA Ad alta voce

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