Messina, “DSA ad alta voce”: studenti, docenti e famiglie a confronto su dislessia e inclusione scolastica

In occasione della Settimana della Dislessia 2026, la sezione di Messina dell’Associazione Italiana Dislessia (AID), in collaborazione con il Liceo Statale “E. Ainis”, promuove il convegno di informazione e sensibilizzazione intitolato “DSA ad alta voce: obiettivi conquistati e mete da raggiungere”. L’evento si terrà venerdì 9 ottobre 2026, a partire dalle ore 08:15, presso l’Aula Magna del Liceo Statale “E. Ainis” (Via Antonello Freri 38a, Messina).

L’incontro nasce con l’obiettivo di tracciare un quadro aggiornato sulla situazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) nelle scuole di Messina e provincia, dando voce alle esperienze dirette di studenti, docenti e famiglie. Insieme a tecnici ed esperti del settore educativo, verranno approfondite le migliori strategie per costruire contesti scolastici sempre più inclusivi, con esempi pratici e momenti di dibattito aperti al pubblico.

Il convegno vedrà i contributi di:

Leon Zingales, Dirigente dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Messina

Alessandra Minniti, Dirigente scolastico del Liceo Statale “E. Ainis”

Monica Grieco, Presidente della sezione AID di Messina

Elvira La Fauci, Psicologa

Massimo Ciuffo, Psicologo e formatore tecnico AID

Modererà i lavori la giornalista Rachele Gerace (Gazzetta del Sud).

All’incontro prenderanno parte le rappresentanze delle scuole del territorio: per ciascun istituto è prevista la partecipazione della Funzione Strumentale dell’Area Inclusione, due docenti curriculari, due studenti con DSA e una rappresentanza dei genitori. Ai docenti partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.