Messina, domani torna a riunirsi il Consiglio comunale: all’ordine del giorno interrogazioni e debiti fuori bilancio

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Messina, convocato in seduta ordinaria per domani, mercoledì 7 ottobre, alle ore 14.00, nell’Aula consiliare di Palazzo Zanca. All’ordine del giorno figurano due interrogazioni a risposta immediata e otto proposte di deliberazione relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio. La seduta si concentrerà quindi su questioni di natura amministrativa e contabile, con particolare riferimento a obbligazioni derivanti da provvedimenti giudiziari, che dovranno essere sottoposte all’esame e al voto del civico consesso.

Due interrogazioni a risposta immediata

Una prima parte della seduta sarà dedicata a due interrogazioni a risposta immediata, presentate ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento del Consiglio comunale. Si tratta di uno strumento che consente ai consiglieri di sottoporre quesiti all’Amministrazione su temi di interesse cittadino, richiedendo una risposta nell’ambito della stessa seduta. Le interrogazioni rappresentano uno dei momenti di confronto diretto tra l’Aula e l’Amministrazione, permettendo ai consiglieri di porre questioni specifiche e ottenere chiarimenti su aspetti dell’attività comunale.

Otto proposte sui debiti fuori bilancio

La parte più consistente dell’ordine del giorno riguarda però le otto proposte di deliberazione relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Tutte le proposte sono formulate ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni e integrazioni. La norma disciplina i casi nei quali il Consiglio comunale è chiamato a riconoscere la legittimità di obbligazioni sorte fuori dal normale iter di bilancio.