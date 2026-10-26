Messina, domani stop all’acqua per 12 ore: lavori alla condotta Fiumefreddo, orari e zone interessate | DETTAGLI

Nuova interruzione programmata del flusso idrico a Messina. Domani, martedì 27 ottobre 2026, AMAM effettuerà un importante intervento di manutenzione sulla condotta Fiumefreddo, accompagnato da una serie di lavori simultanei sugli impianti e sulle reti di distribuzione cittadine. Per consentire le operazioni in sicurezza, sarà necessario sospendere temporaneamente l’afflusso d’acqua proveniente dalla Centrale di Torrerossa verso la città. Lo stop è previsto dalle ore 9:00 alle ore 21:00, per una durata complessiva stimata di dodici ore. L’intervento coinvolgerà dodici cantieri operativi e circa 80 unità di personale, tra tecnici, dirigenti, funzionari, amministrativi e maestranze interne ed esterne. Nonostante il blocco della condotta principale a partire dalle 9:00, AMAM comunica che domani la distribuzione idrica in città sarà garantita regolarmente fino alle ore 11:00, grazie alla gestione delle riserve disponibili. Successivamente potranno verificarsi disagi nell’erogazione, soprattutto nelle zone del centro e dell’area nord di Messina.

Messina, acqua sospesa il 27 ottobre: perché AMAM ferma la condotta Fiumefreddo

L’intervento rientra nel programma di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture idriche gestite da AMAM, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’adduttrice principale e rafforzare l’affidabilità del sistema di approvvigionamento della città. La sospensione del flusso consentirà di eseguire contemporaneamente diverse lavorazioni che richiedono l’assenza di acqua all’interno della condotta. La scelta di concentrare più interventi nella stessa giornata risponde alla necessità di utilizzare un’unica finestra di interruzione per effettuare operazioni su differenti tratti dell’infrastruttura e sugli impianti cittadini. Secondo quanto comunicato dall’azienda, i lavori sono finalizzati anche a ridurre il rischio di future criticità sulla rete di distribuzione.

Dodici cantieri tra Fiumefreddo e Messina: gli interventi da Calatabiano a Papardo

Il programma prevede l’attivazione di dodici cantieri simultanei, distribuiti lungo l’adduttrice Fiumefreddo, negli impianti e in diversi punti della rete urbana. Una parte dei lavori interesserà direttamente la condotta principale, con la sistemazione di tre sfiati e tre scarichi situati nei territori comunali di Calatabiano, Taormina e Scaletta. Contemporaneamente, i tecnici saranno impegnati in cinque punti della città di Messina, compresi tra Galati e il Torrente Papardo, per eseguire interventi sulle reti e sugli impianti idrici cittadini. Ulteriori operazioni riguarderanno la Centrale di Fiumefreddo, dove sarà effettuato un intervento di efficientamento degli apparati elettrici. Nel complesso, le attività coinvolgeranno circa 80 persone, con il coordinamento delle diverse squadre tecniche impegnate nei cantieri.

Orari della sospensione: acqua regolare fino alle 11:00, stop alla condotta dalle 9:00 alle 21:00

AMAM ha comunicato gli orari previsti per la giornata di martedì 27 ottobre, distinguendo il blocco del flusso nell’adduttrice principale dalla distribuzione effettiva nelle abitazioni. In particolare, alle ore 9:00 sarà interrotto il flusso idrico proveniente dalla Centrale di Torrerossa, per consentire l’avvio delle operazioni di manutenzione. La distribuzione nelle reti cittadine, tuttavia, sarà garantita regolarmente fino alle ore 11:00, così da permettere agli utenti di utilizzare la risorsa idrica prima che si manifestino gli effetti dell’interruzione. Le lavorazioni dovrebbero concludersi entro le 21:00, quando è previsto il termine della sospensione del flusso nell’adduttrice. AMAM precisa però che il ripristino dell’erogazione nelle diverse zone della città dipenderà anche dai tempi tecnici necessari al riempimento dei serbatoi principali e delle reti zonali. La conclusione dei lavori alle 21:00, pertanto, non corrisponderà necessariamente al ritorno immediato dell’acqua in tutte le abitazioni.

Le zone di Messina interessate dai possibili disagi

Secondo quanto comunicato dall’azienda, le ripercussioni della sospensione riguarderanno soprattutto la capacità di distribuzione nelle diverse zone del centro e dell’area nord di Messina. Gli effetti sull’erogazione potranno variare in relazione alle riserve disponibili nei serbatoi, alla posizione delle utenze e ai tempi necessari per il successivo ripristino della pressione nelle reti. AMAM non ha indicato un elenco dettagliato delle singole vie nelle quali si verificheranno eventuali interruzioni o riduzioni della fornitura. La società invita pertanto i cittadini a utilizzare con attenzione le riserve idriche domestiche, in previsione delle possibili conseguenze dello stop programmato.

Dove prendere l’acqua a Messina: i quattro punti fissi disponibili 24 ore su 24

Per assicurare un supporto alla popolazione durante le operazioni, AMAM ha confermato la disponibilità di quattro punti fissi di distribuzione idrica attivi 24 ore su 24. La funzionalità delle postazioni è stata verificata questa mattina e i cittadini potranno utilizzarle per l’approvvigionamento secondo le proprie necessità.

Via Girolamo Savonarola , all’incrocio con via Onofrio Gabriele, nei pressi di Piazza Castronovo.

, all’incrocio con via Onofrio Gabriele, nei pressi di Piazza Castronovo. Sede AMAM in viale Giostra – Ritiro .

. Viale Europa , nei pressi dell’Ospedale Piemonte.

, nei pressi dell’Ospedale Piemonte. Via Principe Umberto, nei pressi del serbatoio Torre Vittoria, all’incrocio con via Michele Amari.

Le postazioni costituiscono una delle misure previste dal piano di assistenza predisposto dall’azienda per limitare gli effetti della sospensione del flusso idrico.

Autobotti e assistenza alle strutture sanitarie: il piano di AMAM

Accanto ai punti fissi di distribuzione, AMAM attiverà il servizio di approvvigionamento sostitutivo tramite autobotti, destinato a garantire assistenza alle utenze durante la giornata di manutenzione. Il piano prevede una particolare attenzione alle utenze sensibili, con priorità per ospedali, case di cura, strutture di assistenza, comunità e altre realtà che necessitano di continuità nell’approvvigionamento idrico. L’organizzazione del servizio consentirà di intervenire a supporto delle esigenze che emergeranno durante la sospensione e nelle successive fasi di ripristino della distribuzione.

Ripristino dell’acqua a Messina: possibili tempi tecnici dopo la fine dei lavori

Una volta conclusi gli interventi e riattivato il flusso nell’adduttrice Fiumefreddo, sarà necessario procedere al progressivo riempimento dei serbatoi e delle reti di distribuzione. Si tratta di operazioni che richiedono tempi tecnici differenti e che possono determinare una ripresa graduale dell’erogazione nelle varie zone della città. Per questo motivo, pur essendo programmata la conclusione della sospensione alle ore 21:00 di martedì 27 ottobre, AMAM non indica un orario unico di ripristino della distribuzione per tutte le utenze. L’azienda ha annunciato ulteriori aggiornamenti sull’andamento delle operazioni e sulle successive fasi di riattivazione del servizio.

L’invito di AMAM ai cittadini: utilizzare con attenzione le riserve d’acqua

In vista della manutenzione programmata, AMAM invita la popolazione alla collaborazione e a un utilizzo parsimonioso dell’acqua, in modo da conservare le riserve domestiche disponibili. La raccomandazione riguarda soprattutto le ore che precederanno la sospensione della distribuzione e il periodo necessario al completamento dei lavori. Martedì 27 ottobre sarà quindi una giornata di interventi sulla rete idrica di Messina, con dodici cantieri contemporanei, lavori lungo la condotta Fiumefreddo e sugli impianti cittadini e un piano di assistenza predisposto per la popolazione. Il flusso idrico principale sarà sospeso dalle 9:00 alle 21:00, mentre la distribuzione cittadina sarà garantita regolarmente fino alle 11:00. Successivamente il servizio potrà subire variazioni, con ripristino progressivo dopo la riattivazione della condotta e il riempimento dei serbatoi.