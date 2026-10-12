Messina, disservizi idrici in città: domani rubinetti a secco in diversi villaggi | DETTAGLI

Nuovi disservizi idrici nella zona sud di Messina nella giornata di domani, martedì 13 ottobre. AMAM S.p.A. ricorda agli utenti che sono previsti due interventi di manutenzione elettrica da parte di e-Distribuzione S.p.A., che comporteranno temporanee interruzioni dell’erogazione dell’acqua e riduzioni della pressione in diversi villaggi della zona sud cittadina. Le criticità interesseranno in particolare Larderia Superiore, Larderia Inferiore, Santa Margherita e le aree comprese tra la rotatoria di Tremestieri e Giampilieri Marina. I disservizi saranno legati alla sospensione dell’alimentazione elettrica degli impianti idrici, necessaria per consentire lo svolgimento degli interventi programmati. AMAM assicura che i propri tecnici seguiranno costantemente le operazioni per ridurre al minimo i disagi e favorire il ripristino del servizio non appena saranno nuovamente alimentati gli impianti.

Messina, sospensione dell’acqua a Larderia Superiore e Inferiore: gli orari

Il primo intervento interesserà i villaggi di Larderia Superiore e Larderia Inferiore, dove e-Distribuzione ha programmato un’interruzione dell’energia elettrica dalle ore 8:30 alle ore 16:15 di martedì 13 ottobre. Durante questo intervallo, il fermo forzato degli impianti di zona provocherà temporanei disservizi nella distribuzione idrica, con possibili difficoltà nell’approvvigionamento dell’acqua per le utenze servite. La durata prevista dell’interruzione elettrica è di 7 ore e 45 minuti. Il ripristino dell’erogazione idrica avverrà gradualmente dopo il ritorno dell’alimentazione elettrica.

Santa Margherita, Tremestieri e Giampilieri Marina: possibili rubinetti a secco per circa otto ore

Il secondo intervento riguarderà Santa Margherita e le aree limitrofe, dalla rotatoria di Tremestieri fino a Giampilieri Marina. In questa zona sono previsti interventi indifferibili, concordati con e-Distribuzione, per la sostituzione di moduli elettrici danneggiati. Le operazioni comporteranno lo spegnimento dell’impianto di pompaggio locale per circa otto ore, con conseguenze sulla regolare distribuzione dell’acqua. AMAM avverte che durante i lavori si potrà verificare una progressiva riduzione della pressione idrica, fino alla completa sospensione dell’erogazione. Anche in questo caso, il ritorno alla normalità sarà legato alla riattivazione dell’alimentazione elettrica degli impianti.

Ripristino graduale dell’acqua dopo gli interventi di e-Distribuzione

AMAM precisa che il proprio personale tecnico seguirà costantemente tutte le operazioni e le manovre necessarie per limitare i disagi alle utenze interessate. La normale erogazione dell’acqua sarà ripristinata progressivamente non appena e-Distribuzione avrà riavviato l’alimentazione elettrica. Il ritorno dell’acqua potrebbe quindi non essere immediato in tutte le abitazioni, poiché il ripristino della distribuzione avverrà in maniera graduale.

Numero AMAM per segnalazioni e richieste di autobotti

Per affrontare eventuali difficoltà nell’approvvigionamento idrico, gli utenti delle zone interessate potranno rivolgersi al Servizio di Pronto Intervento AMAM, disponibile per segnalazioni, richieste di assistenza e approvvigionamento sostitutivo tramite autobotti.

Pronto Intervento AMAM: 090 3687711

Servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’azienda invita quindi gli utenti a tenere conto delle sospensioni programmate per martedì 13 ottobre, ricordando che i disservizi saranno temporanei e che i tecnici seguiranno gli interventi fino al ripristino della normale distribuzione idrica.