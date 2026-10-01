Messina, Davide Maimone si dimette da Amam: Salvo Puccio direttore generale ad interim

Cambio alla guida di AMAM S.p.A.. Il direttore generale Davide Maimone ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico per motivi professionali legati a nuove scelte e opportunità nel proprio percorso lavorativo. La società ha quindi individuato una soluzione immediata per garantire la continuità della gestione amministrativa e operativa dell’azienda. Il ruolo di direttore generale di AMAM sarà infatti ricoperto ad interim da Salvo Puccio, già dirigente della stessa AMAM e attuale direttore generale di Messinaservizi Bene Comune S.p.A. La nomina temporanea avverrà in virtù di un’apposita convenzione, con l’obiettivo di assicurare la piena prosecuzione delle attività già in corso.

Davide Maimone lascia la direzione generale di AMAM Le dimissioni di Davide Maimone segnano dunque un passaggio importante nella governance della società che gestisce il servizio idrico a Messina. Secondo quanto comunicato ufficialmente, la decisione è legata esclusivamente a motivi professionali, connessi a nuove scelte e opportunità nel percorso lavorativo dello stesso Maimone. Nel comunicato diffuso dalla società viene espresso il ringraziamento per il lavoro svolto nel periodo in cui Maimone ha ricoperto l’incarico di direttore generale. La società, in tutte le sue componenti, ringrazia infatti l’ingegnere per il contributo assicurato nel corso del mandato e per l’attività portata avanti alla guida della struttura. Salvo Puccio guiderà AMAM ad interim Per evitare vuoti gestionali e garantire la continuità delle attività, AMAM S.p.A. ha scelto di affidare temporaneamente la direzione generale a Salvo Puccio. Puccio conosce già la struttura aziendale, avendo ricoperto il ruolo di dirigente di AMAM, ed è attualmente direttore generale di Messinaservizi Bene Comune S.p.A. L’incarico sarà svolto ad interim, sulla base di una specifica convenzione, così da consentire alla società di proseguire senza interruzioni sia sul piano amministrativo sia su quello gestionale. La soluzione adottata punta dunque a garantire stabilità nella fase di transizione successiva alle dimissioni di Maimone.