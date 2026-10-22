Messina, Cumia Inferiore e Superiore isolate senza telefono e internet: l’ADOC denuncia continui guasti

Da mesi i residenti di Cumia Inferiore e Cumia Superiore, villaggi collinari di Messina, devono fare i conti con continui disservizi della linea telefonica fissa e della connessione internet. Una situazione che, secondo quanto denunciato dall’ADOC Messina, sta provocando pesanti disagi a oltre 500 abitanti, spesso impossibilitati a comunicare anche attraverso i telefoni cellulari a causa della scarsissima copertura della rete mobile. A denunciare la situazione è il presidente provinciale dell’ADOC Messina, ingegnere Claudio Cardile, che ha inviato una segnalazione formale al sindaco di Messina e a TIM S.p.A., chiedendo un intervento urgente e definitivo per ripristinare i servizi.

Cumia senza telefono e internet: disagi anche durante il violento temporale del 21 ottobre

La situazione è diventata particolarmente preoccupante durante il violento acquazzone che ha colpito Messina mercoledì 21 ottobre, quando l’impossibilità di utilizzare le comunicazioni telefoniche ha rappresentato un ulteriore problema per gli abitanti dei due villaggi. “Ormai da mesi i villaggi di Cumia Inferiore e Superiore lamentano prolungati disservizi della linea telefonica fissa e quindi di internet. In sostanza nell’ultimo mese almeno per 15 giorni due interi villaggi sono rimasti senza internet e senza linea telefonica fissa”, afferma Cardile. Il presidente dell’ADOC evidenzia inoltre come la situazione sia aggravata dalla mancanza di un’adeguata copertura della telefonia mobile, che rende particolarmente difficili le comunicazioni quando si verificano guasti alla rete fissa. “Se a questo si somma che i cellulari hanno una scarsissima copertura per l’assenza di ripetitori, il risultato è che i due villaggi sono totalmente isolati soprattutto nelle situazioni di emergenza come avvenuto durante il violento acquazzone che ha colpito la città di Messina il 21/10/2026″, sottolinea Cardile.

Tutti i guasti segnalati tra settembre e ottobre

Nella comunicazione inviata al Comune e a TIM, l’ADOC ricostruisce le ripetute interruzioni del servizio registrate nelle ultime settimane. Il primo guasto segnalato risale al periodo compreso tra l’11 e il 19 settembre 2026, quando sono venute meno la linea telefonica fissa e la connessione internet. Un secondo disservizio si è verificato dal 24 al 29 settembre. Ulteriori interruzioni sono state segnalate tra il 7 e l’8 ottobre e successivamente dal 10 al 12 ottobre. Un nuovo guasto si è verificato il 21 ottobre e, secondo quanto riportato dall’associazione, al momento della segnalazione il servizio non era ancora stato ripristinato. Particolarmente delicata è la situazione di alcune utenze nelle contrade di Cumia Inferiore, precisamente in via Fontanella e via degli Amici, dove due anziane donne sole e invalide, titolari di utenze esclusivamente telefoniche e senza connessione internet, sarebbero rimaste senza un servizio continuativo fin dal mese di settembre.

Oltre 500 residenti penalizzati: impossibile lavorare e studiare da casa

L’ADOC sottolinea come i disservizi non riguardino soltanto la possibilità di navigare su internet, ma incidano direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini. Nei due villaggi, dove risiedono oltre 500 persone, le continue interruzioni della connessione impediscono di svolgere regolarmente attività di lavoro da remoto, studio e ricerca online, oltre a rendere inutilizzabili i servizi televisivi in abbonamento che richiedono internet. Il problema più grave resta tuttavia quello della sicurezza, perché l’assenza contemporanea di rete fissa e copertura mobile può impedire ai residenti di effettuare chiamate in situazioni di emergenza. Cardile evidenzia che gli abitanti di Cumia, già penalizzati dalla distanza dal centro cittadino e dalla carenza di diversi servizi, sono costretti a convivere anche con questa ulteriore difficoltà.

La denuncia dell’ADOC: “si pagano circa 40 euro al mese senza avere il servizio”

Un altro aspetto sollevato dall’associazione riguarda la possibilità di scegliere un operatore telefonico alternativo. Secondo quanto riferito dall’ADOC, nei villaggi di Cumia Inferiore e Superiore sarebbe possibile attivare un’utenza di telefonia fissa e internet soltanto attraverso TIM, con un costo medio di circa 40 euro mensili. L’associazione denuncia quindi l’impossibilità per gli utenti di passare ad altri gestori a causa della mancanza di copertura alternativa, nonostante i ripetuti malfunzionamenti. Una condizione che, secondo Cardile, rappresenta un ulteriore danno economico per i residenti, costretti a sostenere il costo dell’abbonamento senza poter usufruire regolarmente dei servizi.

L’appello al sindaco di Messina e a TIM: “ripristinare tutto entro 24 ore”

Alla luce dei disagi denunciati, il presidente provinciale dell’ADOC Messina ha rivolto due richieste precise alle istituzioni e all’operatore telefonico. Al sindaco di Messina chiede di intervenire formalmente nei confronti di TIM, diffidando la società affinché provveda nel più breve tempo possibile alla sistemazione definitiva della linea telefonica nei villaggi di Cumia Inferiore e Superiore. A TIM S.p.A., invece, Cardile chiede di risolvere definitivamente il problema entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione, ripristinando sia la linea telefonica fissa sia, soprattutto, la connessione internet. Una richiesta urgente che punta a porre fine a mesi di disservizi e a garantire ai residenti dei due villaggi messinesi la possibilità di comunicare, lavorare, studiare e chiedere soccorso in caso di necessità.