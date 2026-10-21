Messina, crollo della palazzina in via La Pira: il Consiglio comunale approva all’unanimità un encomio ai soccorritori

Il Consiglio comunale di Messina ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo per il conferimento di un Encomio della Città di Messina ai soccorritori intervenuti in occasione del crollo di una palazzina in via La Pira. Il riconoscimento è rivolto ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Municipale e ai servizi di pronta emergenza impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle attività necessarie alla messa in sicurezza dell’area interessata dal crollo.

Crollo in via La Pira, il riconoscimento del Consiglio comunale ai soccorritori

Con il voto favorevole di tutti i consiglieri, l’Aula ha espresso la volontà di riconoscere istituzionalmente l’impegno del personale intervenuto per affrontare l’emergenza in via La Pira, a Messina. L’atto di indirizzo riguarda tutte le componenti coinvolte nelle attività di soccorso e sicurezza, valorizzando il lavoro svolto dai diversi corpi e servizi di emergenza durante le operazioni successive al crollo della palazzina. La decisione del Consiglio comunale rappresenta un riconoscimento collettivo nei confronti degli operatori che hanno prestato servizio nell’area interessata dall’episodio.