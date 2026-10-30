Messina, controlli nei locali della movida: gravi irregolarità in discoteca, scattano le sanzioni

Prosegue l’attività di controllo della Polizia di Stato nei luoghi della movida volti a garantire sicurezza e rispetto delle regole per avventori e residenti. Personale qualificato dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Milazzo – coadiuvato dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione P.A.S.I. della Questura di Messina – e di Capo d’Orlando – congiuntamente al Distaccamento di Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello – ha effettuato controlli amministrativi nei luoghi di ritrovo della movida e presso gli esercizi commerciali maggiormente frequentati. A Milazzo, l’attività, volta a verificare il rispetto della normativa vigente in materia di pubblici esercizi e delle imprescindibili norme di sicurezza a garanzia degli avventori, ha permesso di riscontrare violazioni e irregolarità in un locale di pubblico spettacolo munito di licenza del Questore per trattenimenti danzanti, situato nel comune di Monforte san Giorgio.

Accertati il mancato presidio delle uscite di sicurezza da parte di personale addetto e la difformità degli impianti acustici

Sono stati accertati il mancato presidio delle uscite di sicurezza da parte di personale addetto e la difformità degli impianti acustici rispetto a quanto previsto dalla normativa in materia, per assenza del limitatore dell’impianto audio e alterazione del sigillo del limitatore. L’inosservanza delle misure di sicurezza è stata altresì evidenziata quando alcuni dipendenti del locale sono usciti dal locale cucina trasportando tra gli avventori della sala da ballo una bottiglia di grandi dimensioni con all’apice una fiaccola pirica accesa (cd fontana luminosa). Infine, la piscina posta all’interno della sala da ballo è risultata priva di idonee barriere protettive e sprovvista, anche in questo caso, di personale addetto alla vigilanza.

Per le suddette violazioni, ai gestori del locale sono state contestate sanzioni amministrative che prevedono, cumulativamente, sanzioni edittali massime per un importo di circa ventiquattromila euro.

Nel comune di Capo d’Orlando e nel suo hinterland, i controlli della Polizia di Stato degli ultimi giorni, si sono concentrati su strada con 16 posti di controllo, 336 persone e 140 veicoli sottoposti a verifica. Verificata altresì l’osservanza delle prescrizioni imposte nei confronti di 21 soggetti sottoposti a misure restrittive. Gli operatori, dislocati sulle arterie stradali maggiormente congestionate, hanno proceduto al sequestro di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, al ritiro di una patente di guida e alla contestazione di 8 violazioni al Codice della Strada. Le principali effrazioni sono riconducibili al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, all’utilizzo del telefono cellulare alla guida, all’assenza di carta di circolazione e o della prevista revisione periodica. Elevate, pertanto, sanzioni amministrative per complessivi euro 3.150, 00 circa.