Messina, controlli dei Carabinieri tra droga e sicurezza stradale: un arresto, tre denunciati e sei segnalati

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno predisposto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, impiegando militari delle Compagnie di Milazzo e Messina Sud, al fine di prevenire la commissione di reati nei luoghi di maggiore aggregazione, soprattutto con riferimento all’arco serale e notturno. In particolare, a Torregrotta, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato in flagranza un 25enne del luogo, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, che hanno fermato il giovane in una zona solitamente frequentata da assuntori di droghe.

Difatti, all’esito della perquisizione personale a cui è stato sottoposto il fermato, i militari hanno rinvenuto una dose di hashish e un involucro con altri 10 grammi della stessa sostanza, nonché un coltellino multiuso con residui di stupefacente e 115 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Inoltre, le ricerche estese anche all’abitazione dell’interessato hanno portato poi al rinvenimento di altri 2 involucri, occultati sotto a un letto e contenenti complessivamente altri 65 grammi di hashish.

Tutte le sostanze stupefacenti sequestrate nell’ambito dei servizi saranno inviate ai Carabinieri del RIS di Messina

Per quanto concerne il fronte della sicurezza stradale, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno battuto le principali arterie di accesso al capoluogo, contestando svariate violazioni al Codice della Strada per condotte che mettono in pericolo automobilisti e pedoni. In tale contesto, 3 persone sono state deferite in quanto sorprese alla guida senza aver mai conseguito la patente, con l’aggravante della recidiva nell’ultimo biennio, mentre altre 6 sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità per uso personale. Tutte le sostanze stupefacenti sequestrate nell’ambito dei predetti servizi saranno inviate ai Carabinieri del RIS di Messina per essere sottoposte alle analisi di laboratorio di rito.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e rilevato l’interesse pubblico della notizia che ha suscitato notevole clamore mediatico, nonché nel rispetto dei diritti delle persone indagate, le quali – in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari – sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo ai medesimi indagati”.