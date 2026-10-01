Messina, contenitore sospetto nell’arsenale: scattano i controlli di artificieri e specialisti NBCR | FOTO

Nel tardo pomeriggio di oggi, la Sala Operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto una segnalazione da parte delle autorità militari riguardo alla presenza di un contenitore sospetto rinvenuto all’interno dell’arsenale. ​Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra 1a del Comando dei Vigili del fuoco di Messina. Vista la situazione delicata e la potenziale pericolosità dell’intervento, sono stati immediatamente richiesti sia gli artificieri sia gli specialisti del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei Vigili del fuoco.

L’intervento si è concluso con successo e in totale sicurezza

​Il contenitore in questione, individuato nell’area, consisteva in un fusto di plastica sigillato con nastro americano. Gli artificieri, intervenuti in stretta collaborazione con gli operatori specializzati dei Vigili del fuoco, hanno effettuato le valutazioni di competenza. Successivamente all’apertura in sicurezza, il personale specializzato NBCR del Corpo ha verificato l’assenza di rischi chimici, biologici o radiologici. ​All’esito dei controlli approfonditi, non è stata riscontrata alcuna contaminazione né la presenza di ordigni o materiali pericolosi all’interno del contenitore, che custodiva piccoli flaconi, bustine e oggetti d’uso comune. ​L’intervento si è concluso con successo e in totale sicurezza, ripristinando la normalità nell’area e consegnando gli esiti alle autorità competenti.