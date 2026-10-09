Messina, consegnata la nuova palestra dell’I.T.I.S. “Torricelli” di Sant’Agata di Militello

È stata ufficialmente consegnata stamani la nuova palestra dell’I.T.I.S. “Evangelista Torricelli” di Sant’Agata di Militello, realizzata dalla Città Metropolitana di Messina nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) grazie a uno stanziamento di 1.859.000 euro. L’opera, fortemente voluta dal sindaco metropolitano Federico Basile e tra le priorità strategiche per il rilancio dell’edilizia scolastica del territorio, amplia i servizi dell’istituto mettendo a disposizione degli studenti ambienti d’avanguardia per l’attività didattica e motoria.

Avviati nel novembre 2023, i lavori sono stati ultimati nel marzo 2026.

Tra gennaio e aprile dello stesso anno si sono completate con esito positivo le procedure di collaudo statico e tecnico-amministrativo, a garanzia della perfetta idoneità e sicurezza del plesso. Il complesso comprende spogliatoi, servizi igienici, un’attrezzeria e i locali tecnici. Le ampie vetrate, provviste di schermature esterne, assicurano un’ottimale illuminazione naturale. La superficie da gioco è stata realizzata con un sistema flottante in PVC certificato, concepito per offrire il massimo comfort e un eccellente assorbimento degli impatti. Tra le dotazioni qualificate dell’opera figurano inoltre l’integrazione di pannelli fotovoltaici ad alte prestazioni, l’adeguamento strutturale delle travi di copertura per agevolare trasporto e montaggio, e l’installazione di una linea vita per la manutenzione in quota.

Alla cerimonia hanno preso parte Giuseppe Campagna, esperto per le attività di supporto al sindaco metropolitano,

Alla cerimonia hanno preso parte Giuseppe Campagna, esperto per le attività di supporto al sindaco metropolitano, il sindaco di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso, il dirigente dell’Ambito Territoriale VII, Leon Zingales, il dirigente scolastica Tamara Micale e il consigliere metropolitano Flavio Santoro. Per la Città Metropolitana di Messina era presente anche il gruppo tecnico, guidato da Giacomo Villari, dirigente della Direzione Edilizia, e composto dal direttore dei lavori Domenico Calarco, dal responsabile unico del progetto Rosario Bonanno, dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Nicolò Anna, dalla direttrice operativa e ispettrice di cantiere Katia Marino, e dal tecnico a supporto della direzione lavori Veronica Nocifora. Ha partecipato inoltre Giada Di Carlo, in rappresentanza dell’impresa GIADA Costruzioni.

Nel corso dell’incontro, Giuseppe Campagna, portando i saluti del sindaco metropolitano Federico Basile assente per improrogabili impegni istituzionali, ha dichiarato: “investire nell’edilizia scolastica significa garantire alle nuove generazioni ambienti sicuri, funzionali e adeguati alla formazione. Con la palestra dell’I.T.I.S. Torricelli offriamo agli studenti uno spazio moderno, dove lo sport può favorire crescita personale, inclusione e socialità. È questo il valore di un intervento pubblico capace di trasformare le risorse disponibili in opportunità concrete per la comunità”.