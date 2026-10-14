Messina, concerto di Ligabue al PalaRescifina: ATM attiva bus navetta speciali, ecco orari, percorsi e biglietti

In occasione del concerto di Ligabue, ATM Messina organizza un servizio straordinario di collegamento con il PalaRescifina. Navette dalle ore 18:00 fino all'inizio dello spettacolo e al termine dell'evento per il deflusso del pubblico. Biglietto di andata e ritorno a 4 euro

Ligabue messina

In occasione del concerto di Ligabue al PalaRescifina di Messina, ATM S.p.A. ha predisposto un servizio speciale di trasporto pubblico per agevolare gli spostamenti degli spettatori diretti al palazzetto e facilitare il deflusso al termine dell’evento. L’iniziativa prevede l’attivazione di bus navetta dedicati, con collegamenti tra la zona industriale Zir, via Adolfo Celi, ex Strada Statale 114, e l’area del PalaRescifina. L’obiettivo è offrire al pubblico una soluzione per raggiungere il luogo del concerto e rientrare al termine dello spettacolo, attraverso un servizio organizzato in funzione degli orari della manifestazione.

Concerto di Ligabue a Messina, gli orari delle navette ATM

Il servizio straordinario di ATM Messina sarà attivo a partire dalle ore 18:00 e proseguirà fino all’inizio del concerto. I bus navetta collegheranno lo Zir e via Adolfo Celi, ex SS114, con capolinea situato al bivio che conduce al PalaRescifina. Al termine dello spettacolo, le navette riprenderanno a circolare per consentire agli spettatori di lasciare l’area del palazzetto. Il servizio continuerà fino al completo deflusso del pubblico, senza quindi prevedere un orario di conclusione prestabilito. L’organizzazione dei collegamenti è stata pensata per accompagnare i principali momenti di afflusso e uscita degli spettatori, sia prima sia dopo il concerto.

Biglietti delle navette a 4 euro: dove acquistarli

Per utilizzare i bus navetta speciali sarà necessario acquistare un biglietto di andata e ritorno del costo complessivo di 4 euro. ATM mette a disposizione diversi canali di vendita per consentire agli utenti di procurarsi il titolo di viaggio. Il biglietto potrà essere acquistato attraverso l’applicazione ATM MovUp e le altre piattaforme collegate, ovvero Money Go, DropTicket e Tabnet. Sarà inoltre possibile acquistarlo presso le rivendite affiliate SIR delle province di Messina e Reggio Calabria, oltre che attraverso tutti i parcometri dislocati in città. Un’ulteriore possibilità è rappresentata dalle emettitrici automatiche attive 24 ore su 24, presenti nelle seguenti località: Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti e Stazione Centrale. I titoli di viaggio saranno disponibili anche nei punti vendita di ATM S.p.A.

Collegamenti anche dallo stadio San Filippo al PalaRescifina

Accanto al servizio straordinario a pagamento, ATM metterà a disposizione ulteriori navette che collegheranno i parcheggi dello stadio San Filippo con l’ingresso del PalaRescifina. Questi collegamenti saranno effettuati a cura e a spese degli organizzatori del concerto, secondo quanto comunicato dall’azienda di trasporto. I bus effettueranno la spola tra le aree di parcheggio dello stadio e l’ingresso del palazzetto, offrendo un’altra possibilità di raggiungere il luogo dell’evento. Si tratta di un servizio distinto dalle navette che collegheranno lo Zir e via Adolfo Celi al bivio per il PalaRescifina.

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