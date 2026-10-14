Messina, concerto di Ligabue al PalaRescifina: ATM attiva bus navetta speciali, ecco orari, percorsi e biglietti

In occasione del concerto di Ligabue al PalaRescifina di Messina, ATM S.p.A. ha predisposto un servizio speciale di trasporto pubblico per agevolare gli spostamenti degli spettatori diretti al palazzetto e facilitare il deflusso al termine dell’evento. L’iniziativa prevede l’attivazione di bus navetta dedicati, con collegamenti tra la zona industriale Zir, via Adolfo Celi, ex Strada Statale 114, e l’area del PalaRescifina. L’obiettivo è offrire al pubblico una soluzione per raggiungere il luogo del concerto e rientrare al termine dello spettacolo, attraverso un servizio organizzato in funzione degli orari della manifestazione.

Concerto di Ligabue a Messina, gli orari delle navette ATM

Il servizio straordinario di ATM Messina sarà attivo a partire dalle ore 18:00 e proseguirà fino all’inizio del concerto. I bus navetta collegheranno lo Zir e via Adolfo Celi, ex SS114, con capolinea situato al bivio che conduce al PalaRescifina. Al termine dello spettacolo, le navette riprenderanno a circolare per consentire agli spettatori di lasciare l’area del palazzetto. Il servizio continuerà fino al completo deflusso del pubblico, senza quindi prevedere un orario di conclusione prestabilito. L’organizzazione dei collegamenti è stata pensata per accompagnare i principali momenti di afflusso e uscita degli spettatori, sia prima sia dopo il concerto.

Biglietti delle navette a 4 euro: dove acquistarli

Per utilizzare i bus navetta speciali sarà necessario acquistare un biglietto di andata e ritorno del costo complessivo di 4 euro. ATM mette a disposizione diversi canali di vendita per consentire agli utenti di procurarsi il titolo di viaggio. Il biglietto potrà essere acquistato attraverso l’applicazione ATM MovUp e le altre piattaforme collegate, ovvero Money Go, DropTicket e Tabnet. Sarà inoltre possibile acquistarlo presso le rivendite affiliate SIR delle province di Messina e Reggio Calabria, oltre che attraverso tutti i parcometri dislocati in città. Un’ulteriore possibilità è rappresentata dalle emettitrici automatiche attive 24 ore su 24, presenti nelle seguenti località: Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti e Stazione Centrale. I titoli di viaggio saranno disponibili anche nei punti vendita di ATM S.p.A.

Collegamenti anche dallo stadio San Filippo al PalaRescifina

Accanto al servizio straordinario a pagamento, ATM metterà a disposizione ulteriori navette che collegheranno i parcheggi dello stadio San Filippo con l’ingresso del PalaRescifina. Questi collegamenti saranno effettuati a cura e a spese degli organizzatori del concerto, secondo quanto comunicato dall’azienda di trasporto. I bus effettueranno la spola tra le aree di parcheggio dello stadio e l’ingresso del palazzetto, offrendo un’altra possibilità di raggiungere il luogo dell’evento. Si tratta di un servizio distinto dalle navette che collegheranno lo Zir e via Adolfo Celi al bivio per il PalaRescifina.