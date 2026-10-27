Messina, Commemorazione dei Defunti: orari dei cimiteri, navette gratis, divieti e tutte le informazioni utili

In occasione della Commemorazione dei Defunti 2026, il Comune di Messina ha predisposto un piano straordinario di servizi per garantire ai cittadini la possibilità di visitare i propri cari nei cimiteri cittadini. Da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre, il Gran Camposanto e tutti i cimiteri suburbani resteranno aperti con orario continuato dalle 8 alle 16.30. Per affrontare le giornate di maggiore affluenza sono stati organizzati interventi di manutenzione, servizi di trasporto gratuiti, misure di sicurezza e attività di assistenza, con particolare attenzione alle persone anziane e ai cittadini con difficoltà motorie. Il piano coinvolge diversi Dipartimenti comunali, le società partecipate ATM, Messinaservizi Bene Comune, AMAM e Messina Social City, oltre alla Polizia Municipale e alle associazioni di volontariato della Protezione Civile.

Cimiteri di Messina, gli orari di apertura dal 31 ottobre al 2 novembre

Il Comune ha disposto un orario straordinario per consentire ai cittadini di accedere alle aree cimiteriali durante le giornate dedicate alla commemorazione dei defunti. Sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre e lunedì 2 novembre 2026, il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani saranno accessibili dalle ore 8 alle ore 16.30, senza interruzione. L’assessore ai Cimiteri, Massimo Finocchiaro, ha illustrato le attività organizzate dall’Amministrazione per accogliere i visitatori e agevolare gli spostamenti.

“In vista delle giornate dedicate alla commemorazione dei propri cari, abbiamo coordinato con le società partecipate, i Dipartimenti comunali e le associazioni di volontariato gli interventi e i servizi necessari ad accogliere i visitatori nelle migliori condizioni possibili. L’obiettivo è garantire il decoro e la sicurezza delle aree cimiteriali, agevolare gli spostamenti, con particolare attenzione alle persone anziane e a quelle con difficoltà motorie, e assicurare un’adeguata assistenza durante le giornate di maggiore affluenza”, ha dichiarato Finocchiaro.

Gran Camposanto, vietato l’ingresso alle auto private anche con contrassegno disabili

Una delle principali disposizioni riguarda la circolazione dei veicoli all’interno del Gran Camposanto di Messina. Nelle giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre sarà vietato l’accesso a tutte le autovetture private, comprese quelle munite di contrassegno per persone con disabilità. Per agevolare gli spostamenti dei visitatori, saranno attivati servizi di trasporto e assistenza dedicati, in modo da consentire anche alle persone con difficoltà motorie di raggiungere le diverse aree del cimitero. Un’altra disposizione riguarda le attività delle imprese che operano all’interno della struttura: fino al 3 novembre sarà vietato l’ingresso alle ditte incaricate di eseguire lavori, a qualunque titolo. Per quanto riguarda invece i servizi funebri, nelle giornate di sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre la ricezione dei cortei funebri e delle salme avverrà attraverso l’ingresso lato Baglio.

Quattro pulmini gratuiti all’interno del Gran Camposanto per anziani e persone con disabilità

Per compensare il divieto di accesso alle auto private e facilitare la mobilità interna, Messina Social City metterà a disposizione quattro pulmini destinati al trasporto dei visitatori all’interno del Gran Camposanto. Di questi, due mezzi saranno dotati di pedana per agevolare la salita e la discesa delle persone con difficoltà motorie. Il servizio sarà affiancato da attività di assistenza dedicate alle persone anziane e agli utenti che necessitano di supporto per raggiungere le tombe dei propri cari. Anche i volontari della Protezione Civile collaboreranno all’organizzazione degli spostamenti, aiutando i visitatori agli ingressi e accompagnando le persone anziane verso le navette interne.

Navette ATM gratis per il Gran Camposanto: partenze da Villa Dante e Bordonaro ogni 10 minuti

Per ridurre il traffico e favorire l’utilizzo del trasporto pubblico, ATM Messina attiverà un servizio straordinario di navette gratuite nelle tre giornate comprese tra sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre. Per raggiungere il Gran Camposanto, i collegamenti saranno operativi dalle ore 8 alle ore 16, con partenze da due punti della città:

Terminal di Villa Dante ;

; Parcheggio d’interscambio di Bordonaro.

Il percorso prevede inoltre una fermata in vicolo San Cosimo. La frequenza prevista è di circa 10 minuti, così da consentire ai cittadini di raggiungere il cimitero senza utilizzare l’automobile privata.

Cimitero di Granatari, navetta gratuita da Torre Faro ogni 30 minuti

Un ulteriore servizio di trasporto gratuito sarà disponibile per i cittadini diretti al cimitero di Granatari, nella zona nord di Messina. La navetta partirà da via Circuito a Torre Faro, in corrispondenza della statua di Padre Pio, con una frequenza di 30 minuti. Anche questo collegamento sarà attivo nelle giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre, nell’ambito del piano straordinario predisposto da ATM per la Commemorazione dei Defunti.

Sicurezza e assistenza sanitaria: due ambulanze al Gran Camposanto

Durante le giornate di maggiore affluenza sarà rafforzata anche la presenza della Polizia Municipale nei diversi cimiteri cittadini. Gli agenti saranno impiegati in turni parzialmente sovrapposti, nelle fasce orarie 7-13 e 12-18, in modo da garantire continuità nella vigilanza e una copertura adeguata durante le ore di maggiore presenza dei visitatori. Al Gran Camposanto saranno presenti anche i volontari delle associazioni di Protezione Civile, impegnati nell’assistenza all’ingresso principale e agli accessi laterali. Previsto inoltre un presidio sanitario con personale appiedato e due ambulanze, posizionate rispettivamente:

Presso la porta centrale del Gran Camposanto ;

; Nella zona di San Cosimo Alto.

Il servizio sarà garantito attraverso la collaborazione tra volontari e personale sanitario, per assicurare un intervento di assistenza in caso di necessità.

Cimiteri suburbani di Messina, volontari a Santa Margherita, Pace e San Filippo

Le misure organizzative non interesseranno soltanto il Gran Camposanto, ma anche i cimiteri suburbani di Messina, nei quali è previsto un rafforzamento delle attività di assistenza. Particolare attenzione sarà riservata ai cimiteri di Santa Margherita, Pace e San Filippo, dove i volontari della Protezione Civile offriranno supporto ai visitatori. La presenza dei volontari sarà assicurata anche negli altri cimiteri suburbani, con l’obiettivo di agevolare gli accessi e fornire assistenza durante le giornate di maggiore affluenza.

Pulizia, fontane e sicurezza: gli interventi di Messinaservizi, AMAM e Comune

In preparazione della Commemorazione dei Defunti sono in corso anche interventi di manutenzione e miglioramento del decoro delle aree cimiteriali. Messinaservizi Bene Comune è impegnata nella pulizia degli spazi, nella cura del verde e nelle attività di abbellimento delle aree. AMAM S.p.A. si occupa invece della manutenzione delle fontane e dei punti di distribuzione dell’acqua presenti nei cimiteri. I Servizi Cimiteriali comunali stanno provvedendo alla messa in sicurezza delle zone interessate dai cantieri, per garantire condizioni adeguate di accessibilità ai visitatori. Le attività vengono coordinate dall’Amministrazione insieme alle società partecipate, ai Dipartimenti comunali e alle associazioni di volontariato.

Commemorazione dei Defunti, il 2 novembre la Messa dell’arcivescovo Giovanni Accolla

Come da tradizione, lunedì 2 novembre alle ore 11, nel sagrato del Gran Camposanto di Messina, si terrà la celebrazione eucaristica per la Commemorazione dei Defunti. La funzione religiosa sarà presieduta dall’arcivescovo di Messina, monsignor Giovanni Accolla. Prima della celebrazione è prevista la deposizione di una corona di fiori in memoria dei caduti della Polizia Municipale, un momento di raccoglimento che precederà la Messa.